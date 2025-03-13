Пора: белгородцев предупредили о начале опасного сезона

Posted 13 марта, 17:08
Published 13 марта, 17:08
Modified 13 марта, 17:08
Updated 13 марта, 17:08
В Белгородской области с 12 марта открыт пожароопасный сезон, предупредили в региональном минприроды. Сход снега, сухая, тёплая и ветреная погода увеличивают риск лесных и ландшафтных пожаров.
В этом году профилактику усилят. Будет проводиться патрулирование лесов и окрестностей, также планируют работать с населением для предупреждения возгораний.
Напомним, руководитель Гидрометцентра РФ предупреждал о том, что в Белгородской области могут увеличиться риски лесных пожаров из-за засухи. В случае отсутствия весенних дождей ситуация может ухудшиться.
Ранее в регионе объявили неделю борьбы с камышом. Он представляет угрозу для жилых домов и лесов на фоне повышения температур. Губернатор подчеркнул, что местные власти должны активно работать над его выкашиванием и уборкой для предотвращения пожаров.