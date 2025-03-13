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Posted 13 марта, 17:08

Published 13 марта, 17:08

Modified 13 марта, 17:08

Updated 13 марта, 17:08

Лесной пожар

Пора: белгородцев предупредили о начале опасного сезона

13 марта 2025, 17:08
Фото: 1MI. Лесной пожар

Пожароопасный сезон объявили в Белгородской области

В лесах усилят профилактические мероприятия.

В Белгородской области с 12 марта открыт пожароопасный сезон, предупредили в региональном минприроды. Сход снега, сухая, тёплая и ветреная погода увеличивают риск лесных и ландшафтных пожаров.

В этом году профилактику усилят. Будет проводиться патрулирование лесов и окрестностей, также планируют работать с населением для предупреждения возгораний.

Напомним, руководитель Гидрометцентра РФ предупреждал о том, что в Белгородской области могут увеличиться риски лесных пожаров из-за засухи. В случае отсутствия весенних дождей ситуация может ухудшиться.

Ранее в регионе объявили неделю борьбы с камышом. Он представляет угрозу для жилых домов и лесов на фоне повышения температур. Губернатор подчеркнул, что местные власти должны активно работать над его выкашиванием и уборкой для предотвращения пожаров.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Лес#Минприроды#Белгород
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