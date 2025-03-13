Пока белгородцы узнавали об экзаменах, недавно пришедший глава округа вновь ушёл

Ровшан Аскеров*, бывший игрок «Что? Где? Когда?», в интервью Юрию Дудю** сказал, что обстрелы Белгорода — это всего лишь статистика, а трагедия происходит на Украине. Он добавил, что не испытывает сочувствия к жителям региона, пострадавшим от атак ВСУ, и даже обвинил родителей погибших детей в поддержке боевых действий.