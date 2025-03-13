bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 15:30

Published 13 марта, 15:30

Modified 13 марта, 15:30

Updated 13 марта, 15:30

Не все белгородские выпускники смогут не сдавать экзамены в 2025 году

Пока белгородцы узнавали об экзаменах, недавно пришедший глава округа вновь ушёл

13 марта 2025, 15:30
Фото: 1MI. Не все белгородские выпускники смогут не сдавать экзамены в 2025 году
Сюжет
Новости Белгорода
Некоторым белгородским выпускникам будет проще сдавать экзамены. Ещё один глава муниципалитета ушёл в «Барс», а известный иноагент высказался об обстрелах области.

Кому можно не сдавать экзамены?

Минпросвещения РФ утвердило список белгородских школ, где будет действовать упрощенная процедура проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом учебном году. Изменения коснутся 284 учебных заведений.

Подробнее о том, как белгородские выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, а также когда будут последние звонки и выпускные, мы рассказали в этом материале.

Выпускников каких белгородских школ коснётся упрощённая аттестация?
Узнать подробнее

Меньше месяца на посту — и в «Барс»

Глава администрации Новооскольского округа Андрей Миськов покинул свою должность спустя менее месяца после официального назначения, чтобы вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». О своём решении он сообщил в социальных сетях, отметив, что благодарен депутатам за поддержку.

Вместо него врио главы назначена первый заместитель по социальной политике Алла Евсеева.

В «Барс» ушёл белгородский чиновник, официально пробывший в должности меньше месяца
Узнать подробнее

У иноагента к белгородцам ноль эмпатии

Ровшан Аскеров*, бывший игрок «Что? Где? Когда?», в интервью Юрию Дудю** сказал, что обстрелы Белгорода — это всего лишь статистика, а трагедия происходит на Украине. Он добавил, что не испытывает сочувствия к жителям региона, пострадавшим от атак ВСУ, и даже обвинил родителей погибших детей в поддержке боевых действий.

Напоминаем, что против Аскерова* возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма, он находится в розыске.

*признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов

**признан иноагентом в РФ

«На Украине — трагедия, а в Белгороде — статистика»: Аскеров* высказался об обстрелах
Узнать подробнее
Читайте также:
Как закончится учебный год для белгородских выпускников?Предпоследний день тепла, а потом — резкое похолодание? Какая погода ждёт белгородцев«Никуда не делась»: белгородцы — о луже, за которую Гладков в январе пожурил мэрию
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Выпускники#Белгород#Итоги дня#Барс#Иноагент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика