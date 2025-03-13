Пока белгородцы узнавали об экзаменах, недавно пришедший глава округа вновь ушёл

Posted 13 марта, 15:30
Published 13 марта, 15:30
Modified 13 марта, 15:30
Updated 13 марта, 15:30
Минпросвещения РФ утвердило список белгородских школ, где будет действовать упрощенная процедура проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в этом учебном году. Изменения коснутся 284 учебных заведений.
Подробнее о том, как белгородские выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, а также когда будут последние звонки и выпускные, мы рассказали в этом материале.
Глава администрации Новооскольского округа Андрей Миськов покинул свою должность спустя менее месяца после официального назначения, чтобы вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород». О своём решении он сообщил в социальных сетях, отметив, что благодарен депутатам за поддержку.
Вместо него врио главы назначена первый заместитель по социальной политике Алла Евсеева.
Ровшан Аскеров*, бывший игрок «Что? Где? Когда?», в интервью Юрию Дудю** сказал, что обстрелы Белгорода — это всего лишь статистика, а трагедия происходит на Украине. Он добавил, что не испытывает сочувствия к жителям региона, пострадавшим от атак ВСУ, и даже обвинил родителей погибших детей в поддержке боевых действий.
Напоминаем, что против Аскерова* возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма, он находится в розыске.
*признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов
**признан иноагентом в РФ