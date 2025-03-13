Педагога одного из вузов Белгорода поймали на получении взятки от студентов

Posted 13 марта, 16:05
Published 13 марта, 16:05
Modified 13 марта, 16:05
Updated 13 марта, 16:05
В начале минувшего лета преподавательница кафедры одного из вузов Белгорода через посредника получила взятку в размере 20 тысяч рублей от двух своих студентов. За это незаконное вознаграждение она должна была без проверки их знаний выставить им положительные оценки.
Однако о преступлении стало известно правоохранительным органам. В отношении педагога возбудили уголовное дело по получению взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ).
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
Добавим, что в получении взятки подозревают и сотрудников Новооскольского колледжа. За это они могут попасть в колонию на 12 лет.