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Posted 13 марта, 16:05

Published 13 марта, 16:05

Modified 13 марта, 16:05

Updated 13 марта, 16:05

Взятку передали студенты

Педагога одного из вузов Белгорода поймали на получении взятки от студентов

13 марта 2025, 16:05
Фото: 1MI. Взятку передали студенты
Сюжет
Коррупция
Сотрудницу какого вуза областного центра поймали на взятке, в Следкоме не сообщили.

В начале минувшего лета преподавательница кафедры одного из вузов Белгорода через посредника получила взятку в размере 20 тысяч рублей от двух своих студентов. За это незаконное вознаграждение она должна была без проверки их знаний выставить им положительные оценки.

Однако о преступлении стало известно правоохранительным органам. В отношении педагога возбудили уголовное дело по получению взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ).

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Добавим, что в получении взятки подозревают и сотрудников Новооскольского колледжа. За это они могут попасть в колонию на 12 лет.

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#Александра Склярова#Вуз#Коррупция#Взятка#Белгород#Преподаватель#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область
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