«Никуда не делась»: белгородцы — о луже, за которую Гладков в январе пожурил мэрию

Posted 13 марта, 12:45
Published 13 марта, 12:45
Modified 13 марта, 12:52
Updated 13 марта, 12:52
Жительница Белгорода возмутилась состоянием территории у поликлиники № 1 и упрекнула мэрию в бездействии. В комментариях под постом губернатора Вячеслава Гладкова она напомнила, что большая лужа, на которую он обращал внимание ещё в январе, так и осталась на месте.
«Лужа, которая месяц назад привлекла ваше внимание, на месте! Никуда не делась! А мэр обещал её убрать», — написала белгородка.
Мэр города Валентин Демидов пообещал, что «в рамках текущего содержания примут меры», и уточнил, что капитальные дорожные работы планируют провести в первой половине апреля, когда установится подходящая погода.
Однако горожанка не поверила этим обещаниям. Она считает, что мэрия якобы просто ждёт, когда лужа высохнет, и люди о ней забудут.
«Вы мне уже отвечали, да и губернатору тоже! Вы хоть сохраняйте свои ответы, чтобы „в лужу“ в очередной раз не сесть. Вам не стыдно, а мне стыдно, что в центре города перед поликлиникой такая лужа», — написала она.
Напомним, ещё 29 января Вячеслав Гладков возмутился состоянием этой территории:
«На подходе к поликлинике № 1 увидел большую лужу и грязь. Такое ощущение, что мы находимся за 1000 километров от Белгорода… Плохо!» — отметил он.
Ранее в Старооскольском округе скорая помощь, везущая пациента с подозрением на инсульт, застряла в грязи на улице Народной в селе Новокладовое. Из-за плохого состояния дороги автомобиль не смог продолжить движение, и местным жителям пришлось звать спасателей, чтобы вытащить машину.