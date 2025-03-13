«Никуда не делась»: белгородцы — о луже, за которую Гладков в январе пожурил мэрию

Жительница Белгорода возмутилась состоянием территории у поликлиники № 1 и упрекнула мэрию в бездействии. В комментариях под постом губернатора Вячеслава Гладкова она напомнила, что большая лужа, на которую он обращал внимание ещё в январе, так и осталась на месте.