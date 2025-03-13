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Posted 13 марта, 12:45

Published 13 марта, 12:45

Modified 13 марта, 12:52

Updated 13 марта, 12:52

Лужа у поликлиники № 1 в Белгороде

«Никуда не делась»: белгородцы — о луже, за которую Гладков в январе пожурил мэрию

13 марта 2025, 12:45
Фото: Татьяна Ник. скриншот из видео губернатора. Лужа у поликлиники № 1 в Белгороде

Белгородка напомнила мэру про лужу у поликлиники № 1

Сюжет
Новости Белгорода
Женщина заявила, что ждать, пока вода сама высохнет, не выйдет.

Жительница Белгорода возмутилась состоянием территории у поликлиники № 1 и упрекнула мэрию в бездействии. В комментариях под постом губернатора Вячеслава Гладкова она напомнила, что большая лужа, на которую он обращал внимание ещё в январе, так и осталась на месте.

«Лужа, которая месяц назад привлекла ваше внимание, на месте! Никуда не делась! А мэр обещал её убрать», — написала белгородка.
Лужа у поликлиники в Белгороде
Лужа у поликлиники в Белгороде
Лужа у поликлиники в Белгороде . Фото: Татьяна Ник. комментарии на странице Вячеслава Гладкова в ВК

Мэр города Валентин Демидов пообещал, что «в рамках текущего содержания примут меры», и уточнил, что капитальные дорожные работы планируют провести в первой половине апреля, когда установится подходящая погода.

Однако горожанка не поверила этим обещаниям. Она считает, что мэрия якобы просто ждёт, когда лужа высохнет, и люди о ней забудут.

«Вы мне уже отвечали, да и губернатору тоже! Вы хоть сохраняйте свои ответы, чтобы „в лужу“ в очередной раз не сесть. Вам не стыдно, а мне стыдно, что в центре города перед поликлиникой такая лужа», — написала она.

Напомним, ещё 29 января Вячеслав Гладков возмутился состоянием этой территории:

«На подходе к поликлинике № 1 увидел большую лужу и грязь. Такое ощущение, что мы находимся за 1000 километров от Белгорода… Плохо!» — отметил он.

Ранее в Старооскольском округе скорая помощь, везущая пациента с подозрением на инсульт, застряла в грязи на улице Народной в селе Новокладовое. Из-за плохого состояния дороги автомобиль не смог продолжить движение, и местным жителям пришлось звать спасателей, чтобы вытащить машину.

Скорая помощь с белгородцем с подозрением на инсульт 40 минут буксовала в грязи?
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#Анна Селищева#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Поликлиника#Белгород#Лужа#Валентин Демидов
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