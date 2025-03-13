«На Украине — трагедия, а в Белгороде — статистика»: Аскеров* высказался об обстрелах

Posted 13 марта, 11:49
Published 13 марта, 11:49
Modified 13 марта, 11:51
Updated 13 марта, 11:51
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгорода, которые страдают от атак ВСУ.
Об этом он сказал в интервью Юрию Дудю**. Аскеров обвинил родителей погибших и пострадавших детей, заявив, что они якобы сами поддерживали боевые действия.
«Разбомбили дом в Белгороде — ну разбомбили. Остались люди без жилья — это статистика. А вот на Украине это трагедия», — высказался он.
В России против Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Он находится в розыске и ранее называл маршала Жукова «мародёром» и «убийцей в погонах».
Ранее писатель Дмитрий Быков** в беседе с пранкерами заявил, что не имеет «претензий» к атакам на Белгород.
*признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов
**признаны иноагентами в РФ