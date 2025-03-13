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Posted 13 марта, 11:49

Published 13 марта, 11:49

Modified 13 марта, 11:51

Updated 13 марта, 11:51

Ровшан Аскеров*

«На Украине — трагедия, а в Белгороде — статистика»: Аскеров* высказался об обстрелах

13 марта 2025, 11:49
Фото: скриншот из интервью Юрию Дудю**. Ровшан Аскеров*

Иноагент Аскеров* считает нормой атаки ВСУ на Белгородскую область

Сюжет
Новости Белгорода
Ровшан Аскеров* признался, что не сочувствует белгородцам, пострадавшим от обстрелов.

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгорода, которые страдают от атак ВСУ.

Об этом он сказал в интервью Юрию Дудю**. Аскеров обвинил родителей погибших и пострадавших детей, заявив, что они якобы сами поддерживали боевые действия.

«Разбомбили дом в Белгороде — ну разбомбили. Остались люди без жилья — это статистика. А вот на Украине это трагедия», — высказался он.

В России против Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Он находится в розыске и ранее называл маршала Жукова «мародёром» и «убийцей в погонах».

Ранее писатель Дмитрий Быков** в беседе с пранкерами заявил, что не имеет «претензий» к атакам на Белгород.

*признан иноагентом в РФ, входит в перечень экстремистов и террористов

**признаны иноагентами в РФ

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Иноагент
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