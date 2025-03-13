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Posted 13 марта, 17:40

Published 13 марта, 17:40

Modified 13 марта, 17:40

Updated 13 марта, 17:40

Свалка в укрытии

Лень выбросить мусор? Белгородцы снова портят модульные укрытия

13 марта 2025, 17:40
Фото: «Жесть Белгород». Свалка в укрытии

Белгородцы устроили мусорную свалку в укрытии

Сюжет
Новости Белгорода
Белгорблагоустройство призвало горожан уважать общие пространства и соблюдать безопасность.

В бетонном укрытии на стадионе школы № 46 в Белгороде неизвестные устроили свалку, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

Свалка в укрытии
Свалка в укрытии
Свалка в укрытии. Фото: Жесть Белгород

Белгорблагоустройство отреагировало на это в своём Telegram-канале, отметив, что несмотря на постоянную работу по уборке укрытий, некоторые люди не ценят усилия других.

Мусор уже убрали, а горожан снова призывают помнить о безопасности и бережно относиться к общим пространствам.

Мусор в укрытии убрали
Мусор в укрытии убрали
Мусор в укрытии убрали. Фото: «Уютный Белгород»

Защитные конструкции зачастую использовали не по назначению. Вариации самые разнообразные.

Так, в Белгороде бездомные использовали бетонные убежища в качестве ночлежки, на место даже притаскивали матрасы.

Часто жители использовали укрытия в качестве туалета. Специально для таких Бел.Ру составили карту уборных в Белгороде.

А к жителям соседней Курской области ранее обратились с просьбой не применять модульные укрытия для занятий любовью.

Психолог объяснил, почему люди портят укрытия.

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#Анна Селищева#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие
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