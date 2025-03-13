Лень выбросить мусор? Белгородцы снова портят модульные укрытия

Posted 13 марта, 17:40
Published 13 марта, 17:40
Modified 13 марта, 17:40
Updated 13 марта, 17:40
В бетонном укрытии на стадионе школы № 46 в Белгороде неизвестные устроили свалку, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».
Белгорблагоустройство отреагировало на это в своём Telegram-канале, отметив, что несмотря на постоянную работу по уборке укрытий, некоторые люди не ценят усилия других.
Мусор уже убрали, а горожан снова призывают помнить о безопасности и бережно относиться к общим пространствам.
Защитные конструкции зачастую использовали не по назначению. Вариации самые разнообразные.
Так, в Белгороде бездомные использовали бетонные убежища в качестве ночлежки, на место даже притаскивали матрасы.
Часто жители использовали укрытия в качестве туалета. Специально для таких Бел.Ру составили карту уборных в Белгороде.
А к жителям соседней Курской области ранее обратились с просьбой не применять модульные укрытия для занятий любовью.
Психолог объяснил, почему люди портят укрытия.