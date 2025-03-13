Как закончится учебный год для белгородских выпускников?

Posted 13 марта, 11:07
Published 13 марта, 11:07
Modified 13 марта, 11:07
Updated 13 марта, 11:07
Учебный год для школьников Белгородской области стремительно приближается к концу, и будущие выпускники уже активно готовятся к важным событиям, в том числе к последнему звонку и экзаменам.
Последний звонок для школьников Белгородской области в 2025 году должен прозвучать 24 мая, как и в целом по России. Эта дата рекомендована федеральным Министерством просвещения, и она является стандартом для всех регионов страны.
Школьники, в том числе выпускники 9-х и 11-х классов, услышав этот звонок, официально завершат учебный год. Однако стоит отметить, что для выпускников, особенно тех, кто учится в приграничных районах, могут быть определённые особенности.
В прошлом году на фоне непростой оперативной обстановки школы Белгорода и приграничья адаптировали проведение последнего звонка под онлайн-формат. В некоторых муниципалитетах праздничные мероприятия прошли в отдельных классах, чтобы избежать скопления людей.
Напомним, что в 2024-м учебный год завершился для девятиклассников 20 мая, а для одиннадцатиклассников — 22 мая.
В 2025 году, как и в предыдущем, для белгородских выпускников 9-х и 11-х классов предусмотрен выбор — сдать итоговые экзамены или завершить учебу на основе текущей успеваемости.
Минпросвещения РФ утвердило соответствующий приказ. Он вступил в силу 18 марта. Его действие будет распространяться на 284 школы региона, в том числе в Белгороде. Полный список учебных заведений можно посмотреть здесь.
Выпускники 9-х и 11-х классов могут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ и получить аттестат по итогам текущей успеваемости, а поступать на основе собеседования или же пройти итоговую аттестацию в обычном формате.
Для девятиклассников в Белгородской области также предусмотрен выбор: сдавать ОГЭ или пройти аттестацию по текущим оценкам.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации будут распространяться на школы всех приграничных муниципалитетов, города Белгорода, Новооскольского и Яковлевского муниципальных округов.
В прошлом году 17 132 девятиклассника завершили учебу в Белгородской области, из которых 6787 сдали ОГЭ, а остальные получили аттестаты по итогам успеваемости.
Для одиннадцатиклассников предусмотрены аналогичные условия. Они могут выбрать сдачу ЕГЭ или получить аттестат на основе успеваемости.
Этот вариант доступен для всех школьников Белгорода, а также для обучающихся в приграничных районах, Строителе и Новом Осколе.
В отличие от областного центра, в Старом Осколе, Губкине и других населённых пунктах региона изменения в порядке сдачи экзаменов не предусмотрены.
В прошлом году 26% выпускников (849 человек) выбрали не сдавать ЕГЭ и получили аттестаты на основании годовых оценок. Оставшиеся 2414 человек сдали экзамены, в том числе 52 из них — в других регионах. В Белгородской области в 2024 году оборудовали 40 пунктов для сдачи экзаменов.
Выпускной бал для школьников Белгородской области может состояться 28 июня 2025 года. Это дата, утверждённая федеральным Минпросвещения для проведения торжеств в текущем году.
Даты выпускных обычно совпадают по всей стране. Однако стоит отметить, что в Белгородской области, как и в некоторых других регионах, могут быть специфические изменения в организации этого праздника.
Так, в 2024 году выпускникам пришлось адаптироваться к новым условиям. Праздники запретили отмечать в ресторанах после 19:00. Решение касалось не только Белгорода, но и Старого Оскола, Алексеевки, Бирюча. Чиновники объяснили запрет необходимостью избежать массовых скоплений людей из-за нестабильной обстановки. Губернатор Вячеслав Гладков тогда предложил отметить выпускные в школах без алкоголя и под контролем родителей. В приграничных районах выпускные прошли в удалённом формате.
Аналогичная ситуация может повториться и в 2025 году, особенно в тех школах, которые находятся в приграничных зонах.