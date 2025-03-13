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Posted 13 марта, 11:07

Published 13 марта, 11:07

Modified 13 марта, 11:07

Updated 13 марта, 11:07

Чуть больше двух месяцев осталось до экзаменов и последнего звонка

Как закончится учебный год для белгородских выпускников?

13 марта 2025, 11:07
Фото: 1MI. Чуть больше двух месяцев осталось до экзаменов и последнего звонка

Белгородским выпускникам разъяснили, как закончится учебный год

Сюжет
ЕГЭ
Какие нюансы ждут выпускников 2025 года в Белгородской области?

Учебный год для школьников Белгородской области стремительно приближается к концу, и будущие выпускники уже активно готовятся к важным событиям, в том числе к последнему звонку и экзаменам.

Последний звонок — 2025: какого числа?

Последний звонок для школьников Белгородской области в 2025 году должен прозвучать 24 мая, как и в целом по России. Эта дата рекомендована федеральным Министерством просвещения, и она является стандартом для всех регионов страны.

Школьники, в том числе выпускники 9-х и 11-х классов, услышав этот звонок, официально завершат учебный год. Однако стоит отметить, что для выпускников, особенно тех, кто учится в приграничных районах, могут быть определённые особенности.

В прошлом году на фоне непростой оперативной обстановки школы Белгорода и приграничья адаптировали проведение последнего звонка под онлайн-формат. В некоторых муниципалитетах праздничные мероприятия прошли в отдельных классах, чтобы избежать скопления людей.

Напомним, что в 2024-м учебный год завершился для девятиклассников 20 мая, а для одиннадцатиклассников — 22 мая.

Последние звонки в белгородских школах могут пройти с ограничениями
Последние звонки в белгородских школах могут пройти с ограничениями. Фото: 1MI

Экзамены: как пройдут в Белгородской области?

В 2025 году, как и в предыдущем, для белгородских выпускников 9-х и 11-х классов предусмотрен выбор — сдать итоговые экзамены или завершить учебу на основе текущей успеваемости.

Минпросвещения РФ утвердило соответствующий приказ. Он вступил в силу 18 марта. Его действие будет распространяться на  284 школы региона, в том числе в Белгороде. Полный список учебных заведений можно посмотреть здесь.

Выпускники 9-х и 11-х классов могут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ и получить аттестат по итогам текущей успеваемости, а поступать на основе собеседования или же пройти итоговую аттестацию в обычном формате.

Экзамены в Белгородской области в 2025 будут проходить по выбору
Экзамены в Белгородской области в 2025 будут проходить по выбору. Фото: 1MI

ОГЭ в 9-м классе

Для девятиклассников в Белгородской области также предусмотрен выбор: сдавать ОГЭ или пройти аттестацию по текущим оценкам.

Особенности проведения государственной итоговой аттестации будут распространяться на школы всех приграничных муниципалитетов, города Белгорода, Новооскольского и Яковлевского муниципальных округов.

В прошлом году 17 132 девятиклассника завершили учебу в Белгородской области, из которых 6787 сдали ОГЭ, а остальные получили аттестаты по итогам успеваемости.

Некоторые белгородские девятиклассники в 2025 году могут не сдавать ОГЭ
Некоторые белгородские девятиклассники в 2025 году могут не сдавать ОГЭ. Фото: 1MI

ЕГЭ в 11-м классе

Для одиннадцатиклассников предусмотрены аналогичные условия. Они могут выбрать сдачу ЕГЭ или получить аттестат на основе успеваемости.

Этот вариант доступен для всех школьников Белгорода, а также для обучающихся в приграничных районах, Строителе и Новом Осколе.

В отличие от областного центра, в Старом Осколе, Губкине и других населённых пунктах региона изменения в порядке сдачи экзаменов не предусмотрены.

В прошлом году 26% выпускников (849 человек) выбрали не сдавать ЕГЭ и получили аттестаты на основании годовых оценок. Оставшиеся 2414 человек сдали экзамены, в том числе 52 из них — в других регионах. В Белгородской области в 2024 году оборудовали 40 пунктов для сдачи экзаменов.

Как будут сдавать выпускные экзамены школьники из приграничных и приравненных к ним территорий Белгородской области
Как будут сдавать выпускные экзамены школьники из приграничных и приравненных к ним территорий Белгородской области
Как будут сдавать выпускные экзамены школьники из приграничных и приравненных к ним территорий Белгородской области
Как будут сдавать выпускные экзамены школьники из приграничных и приравненных к ним территорий Белгородской области
Как будут сдавать выпускные экзамены школьники из приграничных и приравненных к ним территорий Белгородской области. Фото: Минобразования Белгородской области

Выпускной в школе: дата

Выпускной бал для школьников Белгородской области может состояться 28 июня 2025 года. Это дата, утверждённая федеральным Минпросвещения для проведения торжеств в текущем году.

Даты выпускных обычно совпадают по всей стране. Однако стоит отметить, что в Белгородской области, как и в некоторых других регионах, могут быть специфические изменения в организации этого праздника.

Так, в 2024 году выпускникам пришлось адаптироваться к новым условиям. Праздники запретили отмечать в ресторанах после 19:00. Решение касалось не только Белгорода, но и Старого Оскола, Алексеевки, Бирюча. Чиновники объяснили запрет необходимостью избежать массовых скоплений людей из-за нестабильной обстановки. Губернатор Вячеслав Гладков тогда предложил отметить выпускные в школах без алкоголя и под контролем родителей. В приграничных районах выпускные прошли в удалённом формате.

Аналогичная ситуация может повториться и в 2025 году, особенно в тех школах, которые находятся в приграничных зонах.

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