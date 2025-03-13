Как закончится учебный год для белгородских выпускников?

В прошлом году 26% выпускников (849 человек) выбрали не сдавать ЕГЭ и получили аттестаты на основании годовых оценок. Оставшиеся 2414 человек сдали экзамены, в том числе 52 из них — в других регионах. В Белгородской области в 2024 году оборудовали 40 пунктов для сдачи экзаменов.