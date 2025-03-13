Как и когда записать ребёнка в первый класс?

Процесс состоит из двух этапов. Первый — с 1 апреля по 30 июня. В этот период подают заявки родители детей, проживающих на закреплённой территории, и льготники с приоритетом. По окончании этапа, до 3 июля, школы издадут приказ о зачислении, сообщили в региональном правительстве.