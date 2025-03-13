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Posted 13 марта, 07:33

Published 13 марта, 07:33

Modified 13 марта, 07:35

Updated 13 марта, 07:35

Открывается запись детей в школу

Как и когда записать ребёнка в первый класс?

13 марта 2025, 07:33
Фото: 1MI. Открывается запись детей в школу

Белгородцы скоро смогут записать своих детей в первый класс

Сюжет
Дети
Запись детей в первый класс в Белгородской области начнётся меньше чем через три недели.

В Белгородской области с 1 апреля 2025 года стартует приём детей в первый класс. Заявления можно подавать до 5 сентября.

Процесс состоит из двух этапов. Первый — с 1 апреля по 30 июня. В этот период подают заявки родители детей, проживающих на закреплённой территории, и льготники с приоритетом. По окончании этапа, до 3 июля, школы издадут приказ о зачислении, сообщили в региональном правительстве.

Второй этап начнётся 6 июля и продлится до 5 сентября. На этом этапе документы подают все желающие, независимо от места проживания.

Информацию о свободных местах в школе опубликуют до 5 июля. Документы можно подать очно, по почте или через портал «Госуслуги».

О том, какие документы нужны для приёма в школу, мы рассказали здесь.

Напомним, что недавно с первого класса ввели новый предмет для школьников.

Белгородцы смогут записать детей в первый класс через госуслуги с 1 апреля
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#Анна Селищева#Белгородская область#Дети#Образование#Школа#Белгород#Первый класс
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