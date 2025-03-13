Как и когда записать ребёнка в первый класс?

Posted 13 марта, 07:33
Published 13 марта, 07:33
Modified 13 марта, 07:35
Updated 13 марта, 07:35
В Белгородской области с 1 апреля 2025 года стартует приём детей в первый класс. Заявления можно подавать до 5 сентября.
Процесс состоит из двух этапов. Первый — с 1 апреля по 30 июня. В этот период подают заявки родители детей, проживающих на закреплённой территории, и льготники с приоритетом. По окончании этапа, до 3 июля, школы издадут приказ о зачислении, сообщили в региональном правительстве.
Второй этап начнётся 6 июля и продлится до 5 сентября. На этом этапе документы подают все желающие, независимо от места проживания.
Информацию о свободных местах в школе опубликуют до 5 июля. Документы можно подать очно, по почте или через портал «Госуслуги».
О том, какие документы нужны для приёма в школу, мы рассказали здесь.
Напомним, что недавно с первого класса ввели новый предмет для школьников.