Путин о 30-дневном перемирии: Россия за, но есть нюансы

Posted 13 марта, 16:36
Published 13 марта, 16:36
Modified 13 марта, 19:28
Updated 13 марта, 19:28
Вечером 13 марта президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу о 30-дневном перемирии в ходе СВО. С таким предложением, напомним, выступили на этой неделе в результате переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.
Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею о прекращении огня. Однако к реализации этой инициативы остаются вопросы.
Россия готова согласиться с предложением прекратить боевые действия, но «есть нюансы». Один из них: у РФ есть опасения, что Украина может использовать паузу как повод для продолжения мобилизации и новых поставок оружия.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — приводит цитату Путина РИА «Новости».
Также остаётся открытым вопрос о том, что делать с «участком вклинения Курской области».
При этом Путин добавил, что сама идея закончить конфликт мирными средствами поддерживается.