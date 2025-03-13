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Posted 13 марта, 16:36

Published 13 марта, 16:36

Modified 13 марта, 19:28

Updated 13 марта, 19:28

Владимир Путин

Путин о 30-дневном перемирии: Россия за, но есть нюансы

13 марта 2025, 16:36
Фото: 1MI. Владимир Путин
Сюжет
СВО
Президент заявил, что сама идея поддерживается, но к её реализации есть вопросы.

Вечером 13 марта президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу о 30-дневном перемирии в ходе СВО. С таким предложением, напомним, выступили на этой неделе в результате переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею о прекращении огня. Однако к реализации этой инициативы остаются вопросы.

Россия готова согласиться с предложением прекратить боевые действия, но «есть нюансы». Один из них: у РФ есть опасения, что Украина может использовать паузу как повод для продолжения мобилизации и новых поставок оружия.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — приводит цитату Путина РИА «Новости».

Также остаётся открытым вопрос о том, что делать с «участком вклинения Курской области».

При этом Путин добавил, что сама идея закончить конфликт мирными средствами поддерживается.

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#Владимир Путин#Украина#Переговоры#Прекращение огня#Россия#Перемирие#СВО#Политика
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