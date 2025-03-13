Ефимов: Москва выделила участок для строительства центра подготовки футбольных команд

Posted 13 марта, 12:13
Published 13 марта, 12:13
Modified 13 марта, 12:15
Updated 13 марта, 12:15
Об этом решении рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам представителя мэрии, новый центр станет частью масштабного спортивного кластера, который создается в Мневниковской пойме. Площадь объекта составит примерно 32 600 квадратных метров. Земельный участок выделен в районе улицы Нижние Мневники. Данный спортивный центр позволит спортсменам эффективно готовиться как к товарищеским матчам, так и к международным состязаниям, пишет mos.ru.
Новый спортивный комплекс разместится по адресу: улица Нижние Мневники, владение 4, поблизости от станции метро «Терехово». Строительство ведется в рамках масштабных инвестпроектов. Важно отметить, что для объектов подобного рода предусмотрено право на получение земельного участка без этапа проведения торгов. Данный порядок сотрудничества между столичными властями и инвесторами действует в Москве с 2016 года и касается объектов производственного, социального, транспортного назначения, а также деловых и спортивных объектов.
РФС получит участок площадью 6,05 гектара на 5 лет. На выделенной союзу территории будет возведен современный спортивный комплекс, включающий четыре полноразмерных футбольных поля с системой подогрева, а также два здания — главный и вспомогательный корпуса. В инфраструктуру войдет парковка для сотрудников, гостей комплекса, а также специальное место для размещения мобильных телевизионных станций, осуществляющих прямые трансляции, и автобусов сборных команд. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Главный корпус будет оборудован спортивной базой с возможностью проживания участников сборов. В его состав войдет научно-медицинский диагностический центр. Также здесь предусмотрены помещения для размещения Академии РФС и офиса союза. Согласно плану, в здании будет находиться центр VAR — помещения для работы видеоарбитров.
Вспомогательный корпус будет включать в себя помещения для агрономической службы, спортзал с камерой для тренировок в разных климатических условиях и учебный центр. Объект также предусматривает медиазону для работы журналистов. Комплекс оснастят современными системами безопасности и сделают доступным для маломобильных посетителей.