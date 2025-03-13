Ефимов: Москва выделила участок для строительства центра подготовки футбольных команд

РФС получит участок площадью 6,05 гектара на 5 лет. На выделенной союзу территории будет возведен современный спортивный комплекс, включающий четыре полноразмерных футбольных поля с системой подогрева, а также два здания — главный и вспомогательный корпуса. В инфраструктуру войдет парковка для сотрудников, гостей комплекса, а также специальное место для размещения мобильных телевизионных станций, осуществляющих прямые трансляции, и автобусов сборных команд. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.