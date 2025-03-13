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Posted 13 марта, 14:49

Published 13 марта, 14:49

Modified 13 марта, 14:49

Updated 13 марта, 14:49

Загородные лагеря откроют в Белгородской области

Детские лагеря собираются открыть этим летом в Белгородской области. Что известно?

13 марта 2025, 14:49
Фото: 1MI. Загородные лагеря откроют в Белгородской области

Этим летом в Белгородской области могут открыть детские лагеря

Сюжет
Дети
Всего планируется открыть шесть учреждений.

Близится лето, поэтому белгородцы решили уточнить, будут ли в регионе открыты какие-нибудь детские лагеря.

Оказалось, что будут: всего планируется открыть для работы шесть учреждений. О каких именно лагерях идёт речь, не уточняется, но известно, что все они — загородные.

Детей помогут доставить в учреждения. Узнать подробности можно в местной администрации, объяснил глава регионального минобра Андрей Милёхин.

Добавим, что из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе какое-то время не работали лагеря. А те, что открывались на летний период, либо вывозили детей за пределы региона, либо находились на удалении от госграницы.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Белгород#Детские лагеря#Андрей Милехин
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