Детские лагеря собираются открыть этим летом в Белгородской области. Что известно?

Posted 13 марта, 14:49
Published 13 марта, 14:49
Modified 13 марта, 14:49
Updated 13 марта, 14:49
Близится лето, поэтому белгородцы решили уточнить, будут ли в регионе открыты какие-нибудь детские лагеря.
Оказалось, что будут: всего планируется открыть для работы шесть учреждений. О каких именно лагерях идёт речь, не уточняется, но известно, что все они — загородные.
Детей помогут доставить в учреждения. Узнать подробности можно в местной администрации, объяснил глава регионального минобра Андрей Милёхин.
Добавим, что из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе какое-то время не работали лагеря. А те, что открывались на летний период, либо вывозили детей за пределы региона, либо находились на удалении от госграницы.