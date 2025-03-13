«Давайте будем реалистами»: в минтрансе отреагировали на жалобы на пробки в Северном

В этом году в планах — реконструкция кольца на Ротонде, проектирование работ на кольцевой развязке у АСК «Вираж» с установкой светофоров и строительство новой дороги. Она соединит Северный с улицами Магистральная, Олимпийская и переулком Олимпийским, что должно разгрузить единственный выезд из пригорода в Белгород.