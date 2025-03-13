«Давайте будем реалистами»: в минтрансе отреагировали на жалобы на пробки в Северном

Posted 13 марта, 13:03
Published 13 марта, 13:03
Modified 13 марта, 13:13
Updated 13 марта, 13:13
Работы по обновлению дорожной сети между Белгородом и посёлком Северный продвигаются, но пока завершены лишь на 25%. Об этом сообщил замминистра транспорта области Андрей Рогов на заседании Совета общественности.
По его словам, проект ещё далёк от завершения и пока ждать улучшений рано.
«Мы только выполнили первый этап из четырёх, это 25%. Сразу ожидать прямо такой феерии, что все тут поехали, вряд ли приходится. Давайте будем реалистами», — приводит цитату Рогова издание Go31.
Водители и пассажиры жалуются, что ситуация с пробками стала только хуже. В Telegram даже появился канал «Пробка в Северном», где жители ежедневно сообщают о ситуации на дорогах. 13 марта, по словам автомобилистов, затор растянулся на 2,2 км.
Власти ранее объясняли пробки настройкой светофоров и погодными условиями, но даже после их устранения ситуация не изменилась.
В этом году в планах — реконструкция кольца на Ротонде, проектирование работ на кольцевой развязке у АСК «Вираж» с установкой светофоров и строительство новой дороги. Она соединит Северный с улицами Магистральная, Олимпийская и переулком Олимпийским, что должно разгрузить единственный выезд из пригорода в Белгород.
Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко не поддержал предложение убрать автобусную полосу на въезде в Северный. По его словам, это лишь усугубит проблему, создав «бутылочное горлышко».