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Posted 13 марта, 13:03

Published 13 марта, 13:03

Modified 13 марта, 13:13

Updated 13 марта, 13:13

Пробка в Северном 13 марта

«Давайте будем реалистами»: в минтрансе отреагировали на жалобы на пробки в Северном

13 марта 2025, 13:03
Фото: Telegram-канал «Пробка в Северном». Пробка в Северном 13 марта

В белгородском минтрансе рассказали, когда закончат ремонт в районе Северного

Сюжет
Дороги
Реконструкция дороги между Белгородом и Северным выполнена на четверть.

Работы по обновлению дорожной сети между Белгородом и посёлком Северный продвигаются, но пока завершены лишь на 25%. Об этом сообщил замминистра транспорта области Андрей Рогов на заседании Совета общественности.

По его словам, проект ещё далёк от завершения и пока ждать улучшений рано.

«Мы только выполнили первый этап из четырёх, это 25%. Сразу ожидать прямо такой феерии, что все тут поехали, вряд ли приходится. Давайте будем реалистами», — приводит цитату Рогова издание Go31.

Водители и пассажиры жалуются, что ситуация с пробками стала только хуже. В Telegram даже появился канал «Пробка в Северном», где жители ежедневно сообщают о ситуации на дорогах. 13 марта, по словам автомобилистов, затор растянулся на 2,2 км.

Власти ранее объясняли пробки настройкой светофоров и погодными условиями, но даже после их устранения ситуация не изменилась.

В этом году в планах — реконструкция кольца на Ротонде, проектирование работ на кольцевой развязке у АСК «Вираж» с установкой светофоров и строительство новой дороги. Она соединит Северный с улицами Магистральная, Олимпийская и переулком Олимпийским, что должно разгрузить единственный выезд из пригорода в Белгород.

Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко не поддержал предложение убрать автобусную полосу на въезде в Северный. По его словам, это лишь усугубит проблему, создав «бутылочное горлышко».

Министр назвал решение проблемы на дороге в Северном созданием «бутылочного горлышка»
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