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Posted 13 марта, 12:04

Published 13 марта, 12:04

Modified 13 марта, 12:05

Updated 13 марта, 12:05

Илья Пономарёв

Чиновник из Севастополя скоро может официально стать первым замом Гладкова

13 марта 2025, 12:04
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы. Илья Пономарёв

Белгородские депутаты поддержали кандидатуру на пост первого замгубернатора

Сюжет
Назначение
С марта Илья Пономарёв является врио первого заместителя губернатора, но скоро от этой приставки может избавиться, сообщил председатель облдумы Юрий Клепиков.

Депутаты облдумы поддержали предложенную кандидатуру на должность первого заместителя белгородского губернатора. Им скоро может официально стать Илья Пономарёв. Решение должны принять на ближайшем заседании.

Добавим, что чиновник с начала марта временно исполняет обязанности первого замгубернатора. В белгородском правительстве же Пономарёв работает с конца 2024 года — тогда он занимал должность советника главы по экономическим вопросам. А до этого работал в Удмуртской Республике и Севастополе.

Одновременно с ним советниками Гладкова стали экс-футболист Игорь Семшов и экономист Алексей Рябинин.

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