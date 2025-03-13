Чиновник из Севастополя скоро может официально стать первым замом Гладкова

Posted 13 марта, 12:04
Published 13 марта, 12:04
Modified 13 марта, 12:05
Updated 13 марта, 12:05
Депутаты облдумы поддержали предложенную кандидатуру на должность первого заместителя белгородского губернатора. Им скоро может официально стать Илья Пономарёв. Решение должны принять на ближайшем заседании.
Добавим, что чиновник с начала марта временно исполняет обязанности первого замгубернатора. В белгородском правительстве же Пономарёв работает с конца 2024 года — тогда он занимал должность советника главы по экономическим вопросам. А до этого работал в Удмуртской Республике и Севастополе.
Одновременно с ним советниками Гладкова стали экс-футболист Игорь Семшов и экономист Алексей Рябинин.