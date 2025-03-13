Чиновник из Севастополя скоро может официально стать первым замом Гладкова

Добавим, что чиновник с начала марта временно исполняет обязанности первого замгубернатора. В белгородском правительстве же Пономарёв работает с конца 2024 года — тогда он занимал должность советника главы по экономическим вопросам. А до этого работал в Удмуртской Республике и Севастополе.