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Posted 13 марта, 07:25

Published 13 марта, 07:25

Modified 13 марта, 07:27

Updated 13 марта, 07:27

Более 8000 белгородских военных пенсионеров получают двойную пенсию

Более 8000 белгородских военных пенсионеров получают двойную пенсию

13 марта 2025, 07:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пенсия
В Белгородской области более 8 тысяч военных пенсионеров, продолжая трудиться «на гражданке», получают право на вторую пенсию. Как воспользоваться этой возможностью и какие условия необходимо соблюсти — читайте в нашем материале.

В Белгородском регионе бывшие военнослужащие часто продолжают свою карьеру после завершения службы, устраиваясь на работу в гражданские организации. Таким образом, они становятся участниками обязательного пенсионного страхования, и работодатели регулярно отчисляют за них взносы. При соблюдении ряда требований, это даёт им возможность получать страховую пенсию, которую нередко называют «гражданской». Ответственность за назначение и выплату этой пенсии лежит на местном подразделении Соцфонда.

В настоящее время свыше 8 тысяч экс-военнослужащих в Белгородской области получают эту прибавку к пенсии. Чтобы страховые отчисления, производимые работодателем в период трудовой деятельности в невоенной сфере, пошли в зачет для назначения дополнительной выплаты, отставной военный должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования и иметь индивидуальный страховой номер. Вся информация о его трудовом опыте в гражданской сфере, суммах начисленных взносов, размере дохода, а также периодах работы, консолидируется на личном счёте в региональном подразделении фонда.

Чтобы претендовать на «гражданскую» пенсию, военный пенсионер должен соответствовать нескольким критериям:

  • Во-первых, достичь стандартного возраста выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
  • Во-вторых, иметь страховой стаж, не учитывавшийся при назначении военной пенсии. Продолжительность такого стажа должна составлять не менее 15 лет.
  • В-третьих, накопить минимальное количество пенсионных баллов, или индивидуальный пенсионный коэффициент, равный 30.

Следует учитывать, что для некоторых военных пенсионеров существует возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости. Это относится, например, к лицам, работавшим в районах Крайнего Севера или на вредных производствах. При этом важно понимать, что военные пенсионеры имеют право только на страховую пенсию по старости, без каких-либо дополнительных фиксированных выплат.

Напомним, ранее мы рассказывали, на что могут рассчитывать военные пенсионеры. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пенсия#Белгород#Страховой стаж#Соцфонд#Военные пенсионеры#Трудовая деятельность#Гражданская пенсия
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