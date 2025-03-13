Более 8000 белгородских военных пенсионеров получают двойную пенсию

Posted 13 марта, 07:25
Published 13 марта, 07:25
Modified 13 марта, 07:27
Updated 13 марта, 07:27
В Белгородском регионе бывшие военнослужащие часто продолжают свою карьеру после завершения службы, устраиваясь на работу в гражданские организации. Таким образом, они становятся участниками обязательного пенсионного страхования, и работодатели регулярно отчисляют за них взносы. При соблюдении ряда требований, это даёт им возможность получать страховую пенсию, которую нередко называют «гражданской». Ответственность за назначение и выплату этой пенсии лежит на местном подразделении Соцфонда.
В настоящее время свыше 8 тысяч экс-военнослужащих в Белгородской области получают эту прибавку к пенсии. Чтобы страховые отчисления, производимые работодателем в период трудовой деятельности в невоенной сфере, пошли в зачет для назначения дополнительной выплаты, отставной военный должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования и иметь индивидуальный страховой номер. Вся информация о его трудовом опыте в гражданской сфере, суммах начисленных взносов, размере дохода, а также периодах работы, консолидируется на личном счёте в региональном подразделении фонда.
Чтобы претендовать на «гражданскую» пенсию, военный пенсионер должен соответствовать нескольким критериям:
Следует учитывать, что для некоторых военных пенсионеров существует возможность досрочного назначения страховой пенсии по старости. Это относится, например, к лицам, работавшим в районах Крайнего Севера или на вредных производствах. При этом важно понимать, что военные пенсионеры имеют право только на страховую пенсию по старости, без каких-либо дополнительных фиксированных выплат.
Напомним, ранее мы рассказывали, на что могут рассчитывать военные пенсионеры. Подробности — по ссылке.