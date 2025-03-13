Более 8000 белгородских военных пенсионеров получают двойную пенсию

В настоящее время свыше 8 тысяч экс-военнослужащих в Белгородской области получают эту прибавку к пенсии. Чтобы страховые отчисления, производимые работодателем в период трудовой деятельности в невоенной сфере, пошли в зачет для назначения дополнительной выплаты, отставной военный должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования и иметь индивидуальный страховой номер. Вся информация о его трудовом опыте в гражданской сфере, суммах начисленных взносов, размере дохода, а также периодах работы, консолидируется на личном счёте в региональном подразделении фонда.