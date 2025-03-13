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Posted 13 марта, 08:07

Published 13 марта, 08:07

Modified 13 марта, 08:09

Updated 13 марта, 08:09

Более 400 тыс. рублей выделили на создание 40-минутной экскурсии о Белгороде

Более 400 тыс. рублей выделили на создание 40-минутной экскурсии о Белгороде

13 марта 2025, 08:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
О любви к Белгороду через личные истории исторических личностей собираются рассказать в центре туризма. На разработку экскурсии выделили более 430 тыс. рублей.

«Центр туризма и гостеприимства Белгородской области» заказывает разработку аудиоэкскурсии по Белгороду. Будет называться она «Между строк и линий фронта». Из бюджета на создание продукта выделили 435 тыс. рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен подготовить проект за 38 дней со дня заключения контракта. Как заверяет заказчик, экскурсия проведёт слушателей по историческим и культурным местам Белгорода, где они погрузятся в атмосферу города и узнают о его героях. В экскурсии расскажут личные истории жителей о любви к городу, а также позволят и самим «стать частью истории» с помощью интерактивных заданий.

Продолжительность экскурсии будет 40 минут.

За 435 тыс. рублей подрядчик должен привлечь авторов, звукорежиссеров, продюсера, арендовать студию для записи, сделать саунд-дизайн. Также в стоимость войдёт до двух правок на каждом из этапов работ.

Напомним, что в начале февраля на ж/д Старого Оскола появилась аудиоэкскурсия о «Дороге мужества», о ж/д пути, который во время войны строили тысячи людей.

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#Алёна Мальцева#Бюджет#Экскурсия#Белгород
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