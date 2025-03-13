Более 400 тыс. рублей выделили на создание 40-минутной экскурсии о Белгороде

Согласно техническому заданию, подрядчик должен подготовить проект за 38 дней со дня заключения контракта. Как заверяет заказчик, экскурсия проведёт слушателей по историческим и культурным местам Белгорода, где они погрузятся в атмосферу города и узнают о его героях. В экскурсии расскажут личные истории жителей о любви к городу, а также позволят и самим «стать частью истории» с помощью интерактивных заданий.