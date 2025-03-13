Белгородцы выбирают перемены: куда уехали жители области в начале 2024 года?

Posted 13 марта, 07:30
Published 13 марта, 07:30
Modified 13 марта, 07:45
Updated 13 марта, 07:45
Январь 2024 года стал месяцем перемен в миграционной картине Белгородской области. Данные статистики Росстата демонстрируют движение населения, как внутри региона, так и за его пределами.
Согласно предоставленной информации, в страны СНГ переехали 724 жителя Белгородской области. Это, несомненно, указывает на интерес к соседним государствам и, возможно, на поиск новых возможностей или более стабильной среды. В то же время, внутри России, включая саму область, сменили место жительства 2226 человек. Это может быть связано с переездом в более крупные города, поиском работы или улучшением жилищных условий.
В январе 2024 года 1834 жителя Белгородской области приняли решение о переезде в другие города России или за границу. Внутри Белгородской области место жительства сменили 1285 человек. Это может быть связано с переездом в более безопасные районы, поиском работы или другими внутрирегиональными факторами.
Среди тех, кто выбрал переезд за границу, 853 человека. Наиболее популярными направлениями стали страны СНГ. Например, на Украину переехали 527 человек, в Казахстан — 68, в Армению — 32.
Среди российских регионов, которые приняли жителей Белгородской области, выделяются Москва (131 человек), Московская область (155 человек) и Краснодарский край (40 человек). Эти направления традиционно привлекают население, предлагая более широкий выбор рабочих мест, возможностей для бизнеса и более комфортные условия жизни.
Напомним, ранее мы изучали, куда чаще всего переезжали белгородцы в 2023 году. Подробности — по ссылке.