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Posted 13 марта, 07:30

Published 13 марта, 07:30

Modified 13 марта, 07:45

Updated 13 марта, 07:45

Куда уезжали белгородцы в прошлом году?

Белгородцы выбирают перемены: куда уехали жители области в начале 2024 года?

13 марта 2025, 07:30
Фото: 1MI.

Куда уезжали белгородцы в прошлом году?

Сюжет
Эксклюзив
Данные за январь 2024 года показывают миграцию населения Белгородской области. Жители региона меняют место жительства как в пределах страны, так и за её пределами, выбирая новые города, регионы и даже государства. Бел.Ру анализирует статистику и выясняет, какие направления наиболее популярны.

Январь 2024 года стал месяцем перемен в миграционной картине Белгородской области. Данные статистики Росстата демонстрируют движение населения, как внутри региона, так и за его пределами.

Согласно предоставленной информации, в страны СНГ переехали 724 жителя Белгородской области. Это, несомненно, указывает на интерес к соседним государствам и, возможно, на поиск новых возможностей или более стабильной среды. В то же время, внутри России, включая саму область, сменили место жительства 2226 человек. Это может быть связано с переездом в более крупные города, поиском работы или улучшением жилищных условий.

В январе 2024 года 1834 жителя Белгородской области приняли решение о переезде в другие города России или за границу. Внутри Белгородской области место жительства сменили 1285 человек. Это может быть связано с переездом в более безопасные районы, поиском работы или другими внутрирегиональными факторами.

Среди тех, кто выбрал переезд за границу, 853 человека. Наиболее популярными направлениями стали страны СНГ. Например, на Украину переехали 527 человек, в Казахстан — 68, в Армению — 32.

Среди российских регионов, которые приняли жителей Белгородской области, выделяются Москва (131 человек), Московская область (155 человек) и Краснодарский край (40 человек). Эти направления традиционно привлекают население, предлагая более широкий выбор рабочих мест, возможностей для бизнеса и более комфортные условия жизни.

Напомним, ранее мы изучали, куда чаще всего переезжали белгородцы в 2023 году. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородцы#Миграция#Эксклюзив#Росстат#Белгород
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