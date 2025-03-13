Белгородцы выбирают перемены: куда уехали жители области в начале 2024 года?

Согласно предоставленной информации, в страны СНГ переехали 724 жителя Белгородской области. Это, несомненно, указывает на интерес к соседним государствам и, возможно, на поиск новых возможностей или более стабильной среды. В то же время, внутри России, включая саму область, сменили место жительства 2226 человек. Это может быть связано с переездом в более крупные города, поиском работы или улучшением жилищных условий.