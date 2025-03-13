Белгородское УФАС начало рассматривать дело о монопольно высокой стоимости проезда

К последнему уже появились первые документы. Заседание назначили на 20 марта. Ответчик также ходатайствовал о привлечении к рассмотрению администрацию Старого Оскола и регионального минтранса. Также администрация должна будет предоставить в ФАС схему движения автобусов, расписание, данные о количестве перевезённых пассажиров, информацию о субсидиях для транспорта.