Белгородское УФАС начало рассматривать дело о монопольно высокой стоимости проезда

Posted 13 марта, 12:07
Published 13 марта, 12:07
Modified 13 марта, 12:09
Updated 13 марта, 12:09
Белгородское управление ФАС возбудило два дела против ООО «Трансальянс», которое занимается регулярными пассажирскими перевозками в Старом Осколе. Сейчас оба они находятся на стадии рассмотрения дела. Первое разбирательство из-за нарушения порядка ценообразования, а второе — установки монопольно высокой цены на товар.
К последнему уже появились первые документы. Заседание назначили на 20 марта. Ответчик также ходатайствовал о привлечении к рассмотрению администрацию Старого Оскола и регионального минтранса. Также администрация должна будет предоставить в ФАС схему движения автобусов, расписание, данные о количестве перевезённых пассажиров, информацию о субсидиях для транспорта.
Первое же пока без подробностей.
Напомним, что в конце лета 2024 года «Трансальянс» увеличил стоимость проезда на своих маршрутах в Старом Осколе до 32 рублей при оплате по карте и до 35 рублей при оплате наличными.
Судя по финансовым отчетам «Трансальянса», за 2023 год выручка фирмы составила 16 млн рублей, а чистая прибыль — 2,2 млн рублей. Годом ранее выручка была такой же, а прибыль на 200 тыс. меньше.