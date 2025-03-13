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Posted 13 марта, 12:07

Published 13 марта, 12:07

Modified 13 марта, 12:09

Updated 13 марта, 12:09

Белгородское УФАС начало рассматривать дело о монопольно высокой стоимости проезда

Белгородское УФАС начало рассматривать дело о монопольно высокой стоимости проезда

13 марта 2025, 12:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Автобусы
Против перевозчика в Старом Осколе «Трансальянс» возбудили два дела из-за высоких цен и нарушения порядка ценообразования.

Белгородское управление ФАС возбудило два дела против ООО «Трансальянс», которое занимается регулярными пассажирскими перевозками в Старом Осколе. Сейчас оба они находятся на стадии рассмотрения дела. Первое разбирательство из-за нарушения порядка ценообразования, а второе — установки монопольно высокой цены на товар.

К последнему уже появились первые документы. Заседание назначили на 20 марта. Ответчик также ходатайствовал о привлечении к рассмотрению администрацию Старого Оскола и регионального минтранса. Также администрация должна будет предоставить в ФАС схему движения автобусов, расписание, данные о количестве перевезённых пассажиров, информацию о субсидиях для транспорта.

Первое же пока без подробностей.

Напомним, что в конце лета 2024 года «Трансальянс» увеличил стоимость проезда на своих маршрутах в Старом Осколе до 32 рублей при оплате по карте и до 35 рублей при оплате наличными.

Судя по финансовым отчетам «Трансальянса», за 2023 год выручка фирмы составила 16 млн рублей, а чистая прибыль — 2,2 млн рублей. Годом ранее выручка была такой же, а прибыль на 200 тыс. меньше.

Старый Оскол, теперь Губкин: стоимость проезда повышают в Белгородской области
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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Автобусы#Пассажирские перевозки#Стоимость проезда
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