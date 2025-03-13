Белгородский ИП ответит за смерть подростка, на которого упало сухое дерево

Posted 13 марта, 09:16
Published 13 марта, 09:16
Modified 13 марта, 09:18
Updated 13 марта, 09:18
Осенью 2023 года индивидуальный предприниматель нанял людей для выполнения лесозаготовительных работ, но не обеспечил безопасность и контроль за этими работами. Кроме того, работами занимался и несовершеннолетний.
Подросток занимался распилом деревьев без подходящей подготовки, когда на него упало сухостойное дерево с признаками гниения. Потерпевшего с травмами доставили в медицинское учреждение, где он позднее скончался.
На предпринимателя возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при проведении работ, приведших к смерти по неосторожности, сообщили в региональном СК.
Следователи собрали достаточную базу и направили материалы дела на рассмотрение в суд, сообщили в ведомстве.