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Posted 13 марта, 09:16

Published 13 марта, 09:16

Modified 13 марта, 09:18

Updated 13 марта, 09:18

Происшествие случилось при распиле деревьев

Белгородский ИП ответит за смерть подростка, на которого упало сухое дерево

13 марта 2025, 09:16
Фото: 1MI. Происшествие случилось при распиле деревьев
Подросток занимался распилом во время лесозаготовки. При этом его допустили к работе без необходимой квалификации.

Осенью 2023 года индивидуальный предприниматель нанял людей для выполнения лесозаготовительных работ, но не обеспечил безопасность и контроль за этими работами. Кроме того, работами занимался и несовершеннолетний.

Подросток занимался распилом деревьев без подходящей подготовки, когда на него упало сухостойное дерево с признаками гниения. Потерпевшего с травмами доставили в медицинское учреждение, где он позднее скончался.

На предпринимателя возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при проведении работ, приведших к смерти по неосторожности, сообщили в региональном СК.

Следователи собрали достаточную базу и направили материалы дела на рассмотрение в суд, сообщили в ведомстве.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Губкин#Гибель#Подросток#Деревья#Белгород#Распил
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