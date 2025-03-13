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Posted 13 марта, 06:36

Published 13 марта, 06:36

Modified 13 марта, 06:38

Updated 13 марта, 06:38

Снятие порчи дорого обошлось белгородке

Белгородка по телефону пыталась снять порчу с себя и семьи за полмиллиона рублей

13 марта 2025, 06:36
Фото: 1MI. Снятие порчи дорого обошлось белгородке
Сюжет
Мошенничество
Деньги поступили на счёт жительницы Ленинградской области, однако она была не последним звеном в этой афере.

По данным прокуратуры, 48-летняя жительница Белгорода попалась на уловку телефонных мошенников, которые предложили снять с неё и с её семьи «порчу». За оказание всех услуг с жительницы потребовали в общей сумме 500 тысяч рублей.

Денежные средства белгородка перевела, но позже поняла, что попала к аферистам. В правоохранительных органах выяснили, что крупная сумма денег поступила жительнице Ленинградской области, однако она находится почти в конце мошеннической группы.

Прокурор областного центра подал в суд иск для взыскания в пользу белгородки украденных средств. Решение суда пока не известно, а уголовное дело продолжают расследовать.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Новости Белгорода#Порча#Ленинградская область#Белгород
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