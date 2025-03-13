Белгородка по телефону пыталась снять порчу с себя и семьи за полмиллиона рублей

Posted 13 марта, 06:36
Published 13 марта, 06:36
Modified 13 марта, 06:38
Updated 13 марта, 06:38
По данным прокуратуры, 48-летняя жительница Белгорода попалась на уловку телефонных мошенников, которые предложили снять с неё и с её семьи «порчу». За оказание всех услуг с жительницы потребовали в общей сумме 500 тысяч рублей.
Денежные средства белгородка перевела, но позже поняла, что попала к аферистам. В правоохранительных органах выяснили, что крупная сумма денег поступила жительнице Ленинградской области, однако она находится почти в конце мошеннической группы.
Прокурор областного центра подал в суд иск для взыскания в пользу белгородки украденных средств. Решение суда пока не известно, а уголовное дело продолжают расследовать.