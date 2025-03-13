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Posted 13 марта, 08:01

Published 13 марта, 08:01

Modified 13 марта, 08:01

Updated 13 марта, 08:01

Последствия атак ВСУ в Белгородской области

Автобус и дома белгородцев повреждены после ударов ВСУ

13 марта 2025, 08:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атак ВСУ в Белгородской области

По Белгородской области за сутки выпустили больше 50 беспилотников

Сюжет
СВО
В четырёх из восьми белгородских муниципалитетов, попавших под удар ВСУ за сутки, есть разрушения.

Всего по приграничному региону со стороны Украины 12 марта выпустили 39 снарядов и 55 БПЛА. Разрушения зафиксировали в четырёх муниципалитетах.

В Белгородском районе одна машина оказалась полностью уничтожена огнём, в Валуйском округе повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте связи, соцобъекте, в автобусе, трёх авто и двух домовладениях.

В Волоконовском районе ущерб получили два дома, газовая труба и соцобъект, а в Краснояружском районе — ЛЭП и частный дом.

В оставшихся четырёх муниципалитетах обошлось без каких-либо последствий на земле. В их число вошли Борисовский и Прохоровский районы, а также Грайворонский и Шебекинский округа.

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