Автобус и дома белгородцев повреждены после ударов ВСУ

Posted 13 марта, 08:01
Published 13 марта, 08:01
Modified 13 марта, 08:01
Updated 13 марта, 08:01
Всего по приграничному региону со стороны Украины 12 марта выпустили 39 снарядов и 55 БПЛА. Разрушения зафиксировали в четырёх муниципалитетах.
В Белгородском районе одна машина оказалась полностью уничтожена огнём, в Валуйском округе повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте связи, соцобъекте, в автобусе, трёх авто и двух домовладениях.
В Волоконовском районе ущерб получили два дома, газовая труба и соцобъект, а в Краснояружском районе — ЛЭП и частный дом.
В оставшихся четырёх муниципалитетах обошлось без каких-либо последствий на земле. В их число вошли Борисовский и Прохоровский районы, а также Грайворонский и Шебекинский округа.