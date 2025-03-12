Жители ЦФО чаще остальных россиян расплачиваются кредитками в супермаркетах

Константин Литвинов, глава управления «Кредитные карты» ВТБ, подчеркнул, что стабильный средний чек по кредитным картам, несмотря на инфляцию, свидетельствует о растущем использовании их для повседневных покупок. Основные транзакции происходят в супермаркетах, кафе и при покупке товаров для дома, в то время как культура и аренда автомобилей остаются менее популярными. Владельцы кредиток активно используют грейс-период для крупных покупок, что позволяет отложить платежи и гибко управлять финансами.