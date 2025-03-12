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Posted 12 марта, 13:42

Published 12 марта, 13:42

Modified 12 марта, 13:44

Updated 12 марта, 13:44

Денежные операции

Жители ЦФО чаще остальных россиян расплачиваются кредитками в супермаркетах

12 марта 2025, 13:42
Фото: Изображение Midjourney. Денежные операции
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Новости Белгорода
В ЦФО используют кредитные карты активнее, чем в других федеральных округах России. Особенно это заметно, когда речь идёт о покупках в супермаркетах, траты в которых составляют 26% от общего объёма расходов по картам, заявили эксперты ВТБ.

В 2024 году средний чек на одного жителя ЦФО составил 1,5 тысячи рублей, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом, что указывает на стабильность потребительских привычек.

Расходы на домашние нужды и ремонт составляют 9%; на кафе, рестораны, одежду и обувь — по 8%. По словам специалистов, такое распределение демонстрирует стремление к комфорту и активной общественной жизни. А вот траты на онлайн-шопинг остановились между ними, составив 7% от общих расходов.

Траты на искусство, театры, кино, книги и цветы составляют менее 1%, что, согласно исследованию, может указывать на предпочтение практичных покупок.

Константин Литвинов, глава управления «Кредитные карты» ВТБ, подчеркнул, что стабильный средний чек по кредитным картам, несмотря на инфляцию, свидетельствует о растущем использовании их для повседневных покупок. Основные транзакции происходят в супермаркетах, кафе и при покупке товаров для дома, в то время как культура и аренда автомобилей остаются менее популярными. Владельцы кредиток активно используют грейс-период для крупных покупок, что позволяет отложить платежи и гибко управлять финансами.

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