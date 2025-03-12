Заммэра Ефимов: Четыре гостиницы в столице перешли на льготную аренду

Posted 12 марта, 15:17
Published 12 марта, 15:17
Modified 12 марта, 15:17
Updated 12 марта, 15:17
Он отметил, что программа льготной аренды городской недвижимости для гостиничного сектора действует уже более трёх лет. За это время инвесторы, победившие в открытых аукционах, заключили с городом договоры аренды на пять объектов общей площадью свыше 2300 квадратных метров в центре и на востоке столицы. В четырёх из этих зданий уже открыты отели, а предприниматели переведены на льготную ставку. Об этом пишет портал mos.ru.
Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнить несколько условий: провести ремонт арендованных помещений, обеспечить, чтобы номерной фонд занимал не менее 75% площади здания, а также присвоить отелю категорию «три звезды» и выше.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что предприниматели арендуют у города недвижимость для гостиничного бизнеса общей площадью около 1500 квадратных метров по льготной ставке. Два здания расположены в Таганском районе и Замоскворечье, ещё два — в районах Преображенское и Соколиная Гора на востоке Москвы. Ещё одно здание площадью 867,4 квадратного метра было арендовано в апреле прошлого года, сейчас там продолжаются реставрационные работы.
Развитие гостиничного бизнеса имеет ключевое значение для поддержки туризма. В 2023 году Москву посетили рекордные 26 миллионов гостей.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Евгений Козлов подчеркнул, что в 2024 году средняя загрузка столичных отелей категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звёзд» составила 78%, а во время крупных мероприятий она местами превышала 90%. Такие показатели и льготная программа «1 рубль за квадратный метр в год» привлекают всё больше инвесторов в гостиничную отрасль.
Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что туристов интересуют исторический центр города, благоустроенные парки и такие объекты, как ВДНХ. Подробная информация о льготных программах и актуальных предложениях для бизнеса доступна на инвестиционном портале Москвы.