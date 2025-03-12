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Posted 12 марта, 15:17

Published 12 марта, 15:17

Modified 12 марта, 15:17

Updated 12 марта, 15:17

Заммэра Ефимов: Четыре гостиницы в столице перешли на льготную аренду

Заммэра Ефимов: Четыре гостиницы в столице перешли на льготную аренду

12 марта 2025, 15:17
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Москве успешно продолжается программа льготной аренды для гостиничного бизнеса «1 рубль за квадратный метр в год». Уже четыре отеля воспользовались новой ставкой, о чём сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что программа льготной аренды городской недвижимости для гостиничного сектора действует уже более трёх лет. За это время инвесторы, победившие в открытых аукционах, заключили с городом договоры аренды на пять объектов общей площадью свыше 2300 квадратных метров в центре и на востоке столицы. В четырёх из этих зданий уже открыты отели, а предприниматели переведены на льготную ставку. Об этом пишет портал mos.ru.

Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнить несколько условий: провести ремонт арендованных помещений, обеспечить, чтобы номерной фонд занимал не менее 75% площади здания, а также присвоить отелю категорию «три звезды» и выше.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что предприниматели арендуют у города недвижимость для гостиничного бизнеса общей площадью около 1500 квадратных метров по льготной ставке. Два здания расположены в Таганском районе и Замоскворечье, ещё два — в районах Преображенское и Соколиная Гора на востоке Москвы. Ещё одно здание площадью 867,4 квадратного метра было арендовано в апреле прошлого года, сейчас там продолжаются реставрационные работы.

Развитие гостиничного бизнеса имеет ключевое значение для поддержки туризма. В 2023 году Москву посетили рекордные 26 миллионов гостей.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Евгений Козлов подчеркнул, что в 2024 году средняя загрузка столичных отелей категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звёзд» составила 78%, а во время крупных мероприятий она местами превышала 90%. Такие показатели и льготная программа «1 рубль за квадратный метр в год» привлекают всё больше инвесторов в гостиничную отрасль.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно отмечал, что туристов интересуют исторический центр города, благоустроенные парки и такие объекты, как ВДНХ. Подробная информация о льготных программах и актуальных предложениях для бизнеса доступна на инвестиционном портале Москвы.

#Общество
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