Заммэра Ефимов: Четыре гостиницы в столице перешли на льготную аренду

Он отметил, что программа льготной аренды городской недвижимости для гостиничного сектора действует уже более трёх лет. За это время инвесторы, победившие в открытых аукционах, заключили с городом договоры аренды на пять объектов общей площадью свыше 2300 квадратных метров в центре и на востоке столицы. В четырёх из этих зданий уже открыты отели, а предприниматели переведены на льготную ставку. Об этом пишет портал mos.ru.