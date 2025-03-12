bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 13:34

Published 12 марта, 13:34

Modified 12 марта, 13:54

Updated 12 марта, 13:54

Прошёл год с дня, который стал началом нескольких месяцев обстрелов Белгорода

Взгляд спустя год: что белгородцы вспоминают про начало сильнейших обстрелов 12 марта

12 марта 2025, 13:34
Фото: bel.ru.

Прошёл год с дня, который стал началом нескольких месяцев обстрелов Белгорода

Сюжет
Выборы
С 12 марта 2024 года Белгород и Белгородская область начали регулярно попадать под сильнейшие обстрелы. Атаки усилились на фоне президентских выборов.

Начало серьёзных обстрелов перед президентскими выборами: 12 марта 2024 года

Ровно год назад в Белгороде и области перед выборами президента страны начались регулярные массовые обстрелы. 12 марта 2024 года в 7 утра в Белгороде раздались взрывы, на территории региона объявили ракетную опасность. Под обстрелы попали Шебекинский и Грайворонский округа. Журналисты Бел.Ру вспомнили, как прошёл этот день и к чему он привёл.

В разных частях города начали появляться столбы дыма. Медиа начали сообщать о повреждённых домах и квартирах.

Фото: bel.ru

Как сообщили позже в Минобороны РФ, над Белгородской областью сбили восемь снарядов РСЗО «Вампир», а также одну ракету «Точка-У».

Спустя два часа, около 9:10, над Белгородом вновь стало громко. В небе появились характерные для работы ПВО следы.

Всё это время в регионе не отменяли сигнал ракетной опасности. Белгородцы начали массово идти по делам пешком из-за неработающего общественного транспорта.

К этому часу в регионе из-за обстрелов пострадал уже пятый человек. Двое были ранены в Головино, а ранее ещё три человека пострадали в Шебекино.

Уже после обеда взрыв произошёл в центре Белгорода. Беспилотник атаковал здание городской администрации. Пострадало четыре человека. Сперва стало известно о двух раненых, спустя час о ещё двух.

Фото: bel.ru

После трёх часов дня город атаковал ещё один беспилотник. В этот раз дрон упал на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала. Пострадавших не было, но часть улицы перекрыли. Повреждён был один автомобиль.

Ближе к вечеру по пабликам прошла очередная печальная новость: в Грайворонском округе ранен охранник сельскохозяйственного предприятия. Он стал шестым пострадавшим за день.

Вечером, без 10 минут 18:00 в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Сигнал действовал почти 12 часов.

Однако недолго белгородцы смогли чувствовать себя в относительной безопасности. Уже к 20:00 вечера над областной столицей раздались взрывы. Вновь объявлена была ракетная опасность, но в отличии от предыдущего предупреждения действовала она всего 8 минут.

Уже ночью вновь губернатор опубликовал сообщение в Telegram-канале — на этот раз о гибели участника теробороны. Обновил глава региона и данные о пострадавших — за 12 марта их оказалось десять. Первый день тяжелейшего для региона периода завершился. Тогда ещё никто не знал, что обстрелы будут только усиливаться ещё минимум несколько месяцев.

Белгородский министр рассказал о состоянии раненных при обстрелах 12 марта
Узнать подробнее

Практически ежедневно Минобороны отчитывалось о сбитых «Вампирах» весь оставшийся март. За этот месяц погибло 28 жителей Белгородской области. В апреле скончалось из-за атак четыре человека, а в мае — 47. С марта по октябрь 2024 года погибло минимум 160 мирных жителей Белгородской области.

Последствия страшного дня и досрочное голосование: 13 марта 2024 года

На следующий день в Белгороде начали временно закрываться культурно-развлекательные учреждения. О «паузе» в работе сообщили в драматическом театре имени Щепкина, в культурном центре «Октябрь», в Белгородской филармонии, в историко-краеведческом музее.

Школы и вузы вышли на режим самоподготовки. Где-то проводили занятия дистанционно. Закрылись и заведения общепита, и даже фитнес-клубы.

Оперативный штаб рекомендовал закрыться на несколько дней торговым центрам. Позже рабочие дни магазинов начали сокращать.

Выборы в Белгородской области при обстрелах

Не только атаками пугали белгородцев — не обошлось и без фейков по выборам в регионе. Избирательные участки якобы то взрывались, то были заминированы. Областная избирательная комиссия объявила начало досрочного голосования. В некоторых муниципалитетах региона выборы начались 10 марта.

В итоге, несмотря на очень тяжёлую оперативную обстановку в Белгородской области, явка на выборы превысила показатели предыдущего года и составила 87%. Оставили свой голос за главу государства 1 млн и 57 тыс. белгородцев.

Белгородцев зовут высказаться по поводу установки памятника погибшим от обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2024 году скорая помощь помогла 1400 белгородцам, попавшим под обстрелЗа сутки по Белгородской области выпустили более 20 снарядов и 51 БПЛА, есть раненыйПочти в 7 раз больше: по Белгородской области участились террористические атаки
#Алёна Мальцева#Выборы#Эксклюзив#Белгород#Беспилотники#Обстрелы#Ракетная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика