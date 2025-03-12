Взгляд спустя год: что белгородцы вспоминают про начало сильнейших обстрелов 12 марта

Уже ночью вновь губернатор опубликовал сообщение в Telegram-канале — на этот раз о гибели участника теробороны. Обновил глава региона и данные о пострадавших — за 12 марта их оказалось десять. Первый день тяжелейшего для региона периода завершился. Тогда ещё никто не знал, что обстрелы будут только усиливаться ещё минимум несколько месяцев.