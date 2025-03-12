Взгляд спустя год: что белгородцы вспоминают про начало сильнейших обстрелов 12 марта

Posted 12 марта, 13:34
Published 12 марта, 13:34
Modified 12 марта, 13:54
Updated 12 марта, 13:54
Ровно год назад в Белгороде и области перед выборами президента страны начались регулярные массовые обстрелы. 12 марта 2024 года в 7 утра в Белгороде раздались взрывы, на территории региона объявили ракетную опасность. Под обстрелы попали Шебекинский и Грайворонский округа. Журналисты Бел.Ру вспомнили, как прошёл этот день и к чему он привёл.
В разных частях города начали появляться столбы дыма. Медиа начали сообщать о повреждённых домах и квартирах.
Как сообщили позже в Минобороны РФ, над Белгородской областью сбили восемь снарядов РСЗО «Вампир», а также одну ракету «Точка-У».
Спустя два часа, около 9:10, над Белгородом вновь стало громко. В небе появились характерные для работы ПВО следы.
Всё это время в регионе не отменяли сигнал ракетной опасности. Белгородцы начали массово идти по делам пешком из-за неработающего общественного транспорта.
К этому часу в регионе из-за обстрелов пострадал уже пятый человек. Двое были ранены в Головино, а ранее ещё три человека пострадали в Шебекино.
После трёх часов дня город атаковал ещё один беспилотник. В этот раз дрон упал на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала. Пострадавших не было, но часть улицы перекрыли. Повреждён был один автомобиль.
Ближе к вечеру по пабликам прошла очередная печальная новость: в Грайворонском округе ранен охранник сельскохозяйственного предприятия. Он стал шестым пострадавшим за день.
Вечером, без 10 минут 18:00 в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Сигнал действовал почти 12 часов.
Однако недолго белгородцы смогли чувствовать себя в относительной безопасности. Уже к 20:00 вечера над областной столицей раздались взрывы. Вновь объявлена была ракетная опасность, но в отличии от предыдущего предупреждения действовала она всего 8 минут.
Уже ночью вновь губернатор опубликовал сообщение в Telegram-канале — на этот раз о гибели участника теробороны. Обновил глава региона и данные о пострадавших — за 12 марта их оказалось десять. Первый день тяжелейшего для региона периода завершился. Тогда ещё никто не знал, что обстрелы будут только усиливаться ещё минимум несколько месяцев.
На следующий день в Белгороде начали временно закрываться культурно-развлекательные учреждения. О «паузе» в работе сообщили в драматическом театре имени Щепкина, в культурном центре «Октябрь», в Белгородской филармонии, в историко-краеведческом музее.
Школы и вузы вышли на режим самоподготовки. Где-то проводили занятия дистанционно. Закрылись и заведения общепита, и даже фитнес-клубы.
Оперативный штаб рекомендовал закрыться на несколько дней торговым центрам. Позже рабочие дни магазинов начали сокращать.
Не только атаками пугали белгородцев — не обошлось и без фейков по выборам в регионе. Избирательные участки якобы то взрывались, то были заминированы. Областная избирательная комиссия объявила начало досрочного голосования. В некоторых муниципалитетах региона выборы начались 10 марта.
В итоге, несмотря на очень тяжёлую оперативную обстановку в Белгородской области, явка на выборы превысила показатели предыдущего года и составила 87%. Оставили свой голос за главу государства 1 млн и 57 тыс. белгородцев.