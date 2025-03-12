Вячеслав Гладков: Свыше 240 заявок поступило на участие в кадровом проекте «Сталь»

Posted 12 марта, 13:27
Published 12 марта, 13:27
Modified 12 марта, 13:29
Updated 12 марта, 13:29
Проект призван помочь ветеранам и участникам спецоперации в адаптации к мирной жизни, обучении и трудоустройстве.
По данным главы региона, уже подано 243 заявки от бойцов, включая 15 кавалеров ордена Мужества — все они жители Белгородской области. Участие доступно как завершившим службу, так и тем, кто продолжает выполнять задачи в зоне СВО.
«Очень рад такому высокому интересу. Особенно важно, чтобы после завершения спецоперации бойцы смогли начать очное обучение. Мы уже зачисляем их, и к занятиям они приступят по возвращении», — подчеркнул Гладков.
«Сталь» — региональный аналог федеральной программы «Время героев». Цель — помочь ветеранам реализовать потенциал в гражданской сфере, передать профессиональный опыт и интегрироваться в социально-экономическую жизнь. Участниками могут стать россияне с высшим образованием и управленческим стажем, не имеющие судимостей. Отбор включает анкетирование, эссе, тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты начнут обучение 1 августа 2025 года.
Годовая программа охватит современные управленческие методики, стратегическое планирование, бережливый менеджмент и работу с кадрами. Полученные навыки позволят выпускникам работать в госструктурах, муниципалитетах или в сфере патриотического воспитания молодежи. Трудоустройство начнётся во время обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. Важно: все участники гарантированно получат работу, как того требует поручение губернатора. Заявки принимаются до 31 марта 2025 года.
Напомним, «Сталь» — уже вторая инициатива региона для поддержки ветеранов. С 2024 года в области действует программа «Время СВОих героев», где участников обучают основам предпринимательства. В прошлом году 40 человек прошли курс, а 19 из них получили гранты на развитие бизнеса.