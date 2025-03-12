Вячеслав Гладков: Свыше 240 заявок поступило на участие в кадровом проекте «Сталь»

Годовая программа охватит современные управленческие методики, стратегическое планирование, бережливый менеджмент и работу с кадрами. Полученные навыки позволят выпускникам работать в госструктурах, муниципалитетах или в сфере патриотического воспитания молодежи. Трудоустройство начнётся во время обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. Важно: все участники гарантированно получат работу, как того требует поручение губернатора. Заявки принимаются до 31 марта 2025 года.