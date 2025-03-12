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Posted 12 марта, 11:04

Published 12 марта, 11:04

Modified 12 марта, 11:06

Updated 12 марта, 11:06

Последствия атак ВСУ

ВСУ атаковали комбикормовый завод в приграничье: есть погибшие

12 марта 2025, 11:04
Фото: 1MI. Последствия атак ВСУ

Четыре человека погибли после атаки на завод в Курской области

Сюжет
СВО
Трагедия произошла в Большесолдатском районе.

12 марта ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка. В результате обстрела погибли четыре сотрудника — трое мужчин и одна женщина.

Ранены ещё два человека. Одного экстренно доставили в больницу, второму помощь оказали на месте (он отказался от госпитализации), сообщают «Курские известия» со ссылкой на врио губернатора Александра Хинштейна.

На месте происшествия работают спецслужбы.

Напомним, что российская армия успешно продвигается в Курской области. Освобождено более 10 населённых пунктов, в том числе ВС РФ зашли в Суджу.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между Украиной и США. Главное соглашение — Киев согласился на 30-дневное перемирие, если Россия примет такие условия.

12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о прекращении огня призвал «не забегать вперед».

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#Анна Селищева#Пострадавшие#Атака ВСУ#Курская область#Погибшие#СВО#Приграничье#Разрушения#Происшествия
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