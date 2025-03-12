ВСУ атаковали комбикормовый завод в приграничье: есть погибшие

Posted 12 марта, 11:04
Published 12 марта, 11:04
Modified 12 марта, 11:06
Updated 12 марта, 11:06
12 марта ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка. В результате обстрела погибли четыре сотрудника — трое мужчин и одна женщина.
Ранены ещё два человека. Одного экстренно доставили в больницу, второму помощь оказали на месте (он отказался от госпитализации), сообщают «Курские известия» со ссылкой на врио губернатора Александра Хинштейна.
На месте происшествия работают спецслужбы.
Напомним, что российская армия успешно продвигается в Курской области. Освобождено более 10 населённых пунктов, в том числе ВС РФ зашли в Суджу.
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между Украиной и США. Главное соглашение — Киев согласился на 30-дневное перемирие, если Россия примет такие условия.
12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о прекращении огня призвал «не забегать вперед».