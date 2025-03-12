ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области: что известно о последследствиях?

Posted 12 марта, 17:08
Published 12 марта, 17:08
Modified 12 марта, 17:10
Updated 12 марта, 17:10
В хуторе Церковный беспилотник поразил легковой автомобиль — машина полностью сгорела. В селе Теребрено Краснояружского района FPV-дрон повредил ещё один автомобиль.
В Тишанке Волоконовского района боеприпас ударил по зданию соцобъекта — повреждены крыша и окна. В Шведуновке Валуйского округа дрон сдетонировал возле частного дома, задел забор, окна и стоявший рядом автомобиль.
По предварительным данным, мирные жители не пострадали. Последствия уточняются, сообщил губернатор.
Напомним, что ровно год назад, 12 марта 2024 года, Белгород и область столкнулись с началом регулярных массированных обстрелов. Удары пришлись на жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. В этот день впервые была объявлена ракетная опасность, которая действовала почти 12 часов. Атаки продолжились в последующие месяцы, усилившись на фоне выборов. Подробнее рассказали об этом в материале.