ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области: что известно о последследствиях?

Напомним, что ровно год назад, 12 марта 2024 года, Белгород и область столкнулись с началом регулярных массированных обстрелов. Удары пришлись на жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. В этот день впервые была объявлена ракетная опасность, которая действовала почти 12 часов. Атаки продолжились в последующие месяцы, усилившись на фоне выборов. Подробнее рассказали об этом в материале.