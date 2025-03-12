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Posted 12 марта, 17:08

Published 12 марта, 17:08

Modified 12 марта, 17:10

Updated 12 марта, 17:10

повреждённый автомобиль

ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области: что известно о последследствиях?

12 марта 2025, 17:08
Фото: Настоящий Гладков. повреждённый автомобиль
Сюжет
СВО
Под удар попали четыре населённых пункта. Есть разрушения.

В хуторе Церковный беспилотник поразил легковой автомобиль — машина полностью сгорела. В селе Теребрено Краснояружского района FPV-дрон повредил ещё один автомобиль.

В Тишанке Волоконовского района боеприпас ударил по зданию соцобъекта — повреждены крыша и окна. В Шведуновке Валуйского округа дрон сдетонировал возле частного дома, задел забор, окна и стоявший рядом автомобиль.

По предварительным данным, мирные жители не пострадали. Последствия уточняются, сообщил губернатор.

Напомним, что ровно год назад, 12 марта 2024 года, Белгород и область столкнулись с началом регулярных массированных обстрелов. Удары пришлись на жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры. В этот день впервые была объявлена ракетная опасность, которая действовала почти 12 часов. Атаки продолжились в последующие месяцы, усилившись на фоне выборов. Подробнее рассказали об этом в материале.

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