Воспитанников белгородского детсада кормили сомнительным маслом из Подмосковья

Posted 12 марта, 12:38
Published 12 марта, 12:38
Modified 12 марта, 12:40
Updated 12 марта, 12:40
Детей в Вейделевском районе кормили подозрительным сливочным маслом. Пробу продукта взяли при проверке в одном из местных детсадов.
Вопросы у специалистов возникли к сладко-сливочному маслу «Крестьянское несолёное» от подмосковного АО «Озерецкий молочный комбинат». При лабораторной проверке в нём нашли жиры немолочного происхождения.
Это значит, что продукт не соответствует требованием техрегламента Таможенного союза. Информацию о добавлении растительных масел в состав молочной продукции необходимо размещать на упаковке. При этом стоить такое масло должно дешевле.
В межрегиональном управлении Россельхознадзора добавили, что указанный выше производитель уже был уличён в несоблюдении требований. Произошло это в минувшем году.
О нарушениях, выявленных в масле, проинформированы владелец и поставщик товара, антимонопольщики, а также региональное министерство образования.
Не только к маслу появляются вопросы при проверках, но и к другим молочным продуктам. Так, недавно в добавлении в сгущёнку растительных жиров обвинили компанию «Белгородские молочные продукты». Сам производитель эту информацию опровергает.