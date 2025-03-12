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Posted 12 марта, 12:38

Published 12 марта, 12:38

Modified 12 марта, 12:40

Updated 12 марта, 12:40

В сливочном масле нашли растительные жиры

Воспитанников белгородского детсада кормили сомнительным маслом из Подмосковья

12 марта 2025, 12:38
Фото: 1MI. В сливочном масле нашли растительные жиры
В пробе продукта нашли немолочные жиры. В итоге «письма счастья» получил не только владелец и поставщик сливочного масла, но и минобразования.

Детей в Вейделевском районе кормили подозрительным сливочным маслом. Пробу продукта взяли при проверке в одном из местных детсадов.

Вопросы у специалистов возникли к сладко-сливочному маслу «Крестьянское несолёное» от подмосковного АО «Озерецкий молочный комбинат». При лабораторной проверке в нём нашли жиры немолочного происхождения.

Это значит, что продукт не соответствует требованием техрегламента Таможенного союза. Информацию о добавлении растительных масел в состав молочной продукции необходимо размещать на упаковке. При этом стоить такое масло должно дешевле.

В межрегиональном управлении Россельхознадзора добавили, что указанный выше производитель уже был уличён в несоблюдении требований. Произошло это в минувшем году.

О нарушениях, выявленных в масле, проинформированы владелец и поставщик товара, антимонопольщики, а также региональное министерство образования.

Не только к маслу появляются вопросы при проверках, но и к другим молочным продуктам. Так, недавно в добавлении в сгущёнку растительных жиров обвинили компанию «Белгородские молочные продукты». Сам производитель эту информацию опровергает.

Легендарную сгущёнку подделывает белгородский завод? В компании ответили на обвинения
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#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Нарушения#Сливочное масло#Детсад#Белгород
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