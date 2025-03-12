Весенние каникулы — 2025: когда начинаются и сколько продлятся?

В Белгородской области весенние каникулы начнутся позже, чем в большинстве регионов. Школьники уйдут на отдых 29 марта, а продлятся каникулы девять дней. Глава регионального министерства образования Андрей Милёхин объяснил такую дату тем, что третья четверть в этом году длится 11 недель.