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Posted 12 марта, 09:05

Published 12 марта, 09:05

Modified 12 марта, 09:05

Updated 12 марта, 09:05

В Белгородской области каникулы начнутся позже

Весенние каникулы — 2025: когда начинаются и сколько продлятся?

12 марта 2025, 09:05
Фото: 1MI. В Белгородской области каникулы начнутся позже

Белгородским школьникам рассказали, когда начнутся весенние каникулы

Сюжет
Дети
Весной школьники России традиционно уходят на каникулы, но точные даты зависят от учебного графика.

Весенние каникулы в школах России: когда начинаются

Весенние каникулы в российских школах зависят от учебного графика конкретного заведения. Министерство просвещения России даёт рекомендованные даты, но окончательное решение остаётся за школами.

В 2025 году для школ с четвертной системой рекомендованный период каникул — с 24 по 31 марта.

В учебных заведениях, работающих по триместровой системе, весенний отдых проходит в два этапа. Первые каникулы уже завершились — они длились с 15 по 24 февраля. Вторые запланированы с 5 по 13 апреля.

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С какого числа каникулы в школах Белгородской области?

В Белгородской области весенние каникулы начнутся позже, чем в большинстве регионов. Школьники уйдут на отдых 29 марта, а продлятся каникулы девять дней. Глава регионального министерства образования Андрей Милёхин объяснил такую дату тем, что третья четверть в этом году длится 11 недель.

Ознакомиться с актуальным графиком каникул на 2024/2025 учебный год можно на сайте виртуальной школы, а также на официальных ресурсах учебных заведений.

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Когда начнутся летние каникулы у школьников?

Летние каникулы стартуют обычно в конце мая или начале июня в зависимости от учебного заведения.

В 2025 году в школах с четвертной системой обучение завершится 23 мая, а до 30 мая может длиться внеурочная деятельность. В школах с триместрами летние каникулы начнутся 31 мая 2025 года.

Дополнительно учащиеся получат выходные в майские праздники: с 1 по 4 мая — в честь Дня весны и труда, а с 8 по 11 мая — в честь Дня Победы.

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