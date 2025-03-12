Весенние каникулы — 2025: когда начинаются и сколько продлятся?

Posted 12 марта, 09:05
Published 12 марта, 09:05
Modified 12 марта, 09:05
Updated 12 марта, 09:05
Весенние каникулы в российских школах зависят от учебного графика конкретного заведения. Министерство просвещения России даёт рекомендованные даты, но окончательное решение остаётся за школами.
В 2025 году для школ с четвертной системой рекомендованный период каникул — с 24 по 31 марта.
В учебных заведениях, работающих по триместровой системе, весенний отдых проходит в два этапа. Первые каникулы уже завершились — они длились с 15 по 24 февраля. Вторые запланированы с 5 по 13 апреля.
В Белгородской области весенние каникулы начнутся позже, чем в большинстве регионов. Школьники уйдут на отдых 29 марта, а продлятся каникулы девять дней. Глава регионального министерства образования Андрей Милёхин объяснил такую дату тем, что третья четверть в этом году длится 11 недель.
Ознакомиться с актуальным графиком каникул на 2024/2025 учебный год можно на сайте виртуальной школы, а также на официальных ресурсах учебных заведений.
Летние каникулы стартуют обычно в конце мая или начале июня в зависимости от учебного заведения.
В 2025 году в школах с четвертной системой обучение завершится 23 мая, а до 30 мая может длиться внеурочная деятельность. В школах с триместрами летние каникулы начнутся 31 мая 2025 года.
Дополнительно учащиеся получат выходные в майские праздники: с 1 по 4 мая — в честь Дня весны и труда, а с 8 по 11 мая — в честь Дня Победы.