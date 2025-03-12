bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 09:26

Published 12 марта, 09:26

Modified 12 марта, 09:28

Updated 12 марта, 09:28

Школа

В Курской области отменили ОГЭ для всех школ. А в Белгородской?

12 марта 2025, 09:26
Фото: 1MI. Школа

В минобре ответили на просьбу белгородцев об экзаменах для школьников

Сюжет
Экзамены
Министр образования Белгородской области объяснил особенности принятия решения по ОГЭ.

Жительница региона выразила обеспокоенность тем, что в соседней Курской области в школах отменили ОГЭ, а в Белгородской области такие меры коснулись только приграничных районов, Белгорода, Строителя и Нового Оскола.

«Почему в нашей области выбрали только некоторые (приграничные)? <…> Наши дети не так, конечно, как в приграничных, но тоже находятся в постоянном напряжении. Каждый день бахи, взрывы, беспилотники… Страшно не только взрослым. Неужели сложно хоть немного облегчить жизнь нашим белгородским ребятам? Чтобы хотя бы за ОГЭ и ЕГЭ не волновались в это очень сложное время…» — пишет жительница региона.
Как будут сдавать экзамены белгородские выпускники в 2025 году? Гладков дал ответ
Узнать подробнее

Напомним, что в 2025 году белгородским выпускникам снова предоставят выбор: сдавать ОГЭ и ЕГЭ или получать оценки по текущей успеваемости.

А устный экзамен по русскому языку подавляющая часть белгородских девятиклассников сдала очно.

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин ответил на вопрос. Он подчеркнул, что решение об отмене ОГЭ в приграничных районах было принято исходя из реальной угрозы и рекомендаций специалистов.

«Дети в этих районах страдали больше других, ведь там регулярно происходили обстрелы, эвакуации, разрушения домов и социальных объектов», — отметил он.

Милёхин также добавил, что учебный процесс в остальных районах области продолжался в привычном режиме.

«Несмотря на общий стресс и напряжённость, дети в других районах могли стабильно учиться, ходить в школы и получать знания», — объяснил министр.

Ранее на очный формат обучения перевели некоторые белгородские школы в том числе приграничные.

Читайте также:
Позже на неделю? Когда в белгородских школах стартуют весенние каникулыДетсады и школы тоже в очном формате: почему вузы Белгорода выводят с дистанта?Большинство белгородских 9-классников сдали устный экзамен по русскому языку очно
#Анна Селищева#Выпускники#Экзамены#Огэ#Курская область#Школьники#Дети#Белгород#Андрей Милёхин#Приграничье#Образование#Белгородская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика