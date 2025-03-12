В Курской области отменили ОГЭ для всех школ. А в Белгородской?

Posted 12 марта, 09:26
Published 12 марта, 09:26
Modified 12 марта, 09:28
Updated 12 марта, 09:28
Жительница региона выразила обеспокоенность тем, что в соседней Курской области в школах отменили ОГЭ, а в Белгородской области такие меры коснулись только приграничных районов, Белгорода, Строителя и Нового Оскола.
«Почему в нашей области выбрали только некоторые (приграничные)? <…> Наши дети не так, конечно, как в приграничных, но тоже находятся в постоянном напряжении. Каждый день бахи, взрывы, беспилотники… Страшно не только взрослым. Неужели сложно хоть немного облегчить жизнь нашим белгородским ребятам? Чтобы хотя бы за ОГЭ и ЕГЭ не волновались в это очень сложное время…» — пишет жительница региона.
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин ответил на вопрос. Он подчеркнул, что решение об отмене ОГЭ в приграничных районах было принято исходя из реальной угрозы и рекомендаций специалистов.
«Дети в этих районах страдали больше других, ведь там регулярно происходили обстрелы, эвакуации, разрушения домов и социальных объектов», — отметил он.
Милёхин также добавил, что учебный процесс в остальных районах области продолжался в привычном режиме.
«Несмотря на общий стресс и напряжённость, дети в других районах могли стабильно учиться, ходить в школы и получать знания», — объяснил министр.