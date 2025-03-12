В Белгороде установили индукционные петли. Что это значит для водителей?

Posted 12 марта, 14:20
Published 12 марта, 14:20
Modified 12 марта, 14:20
Updated 12 марта, 14:20
На пересечении улиц Константина Заслонова и Семашко в Белгороде установили индукционные петли, сообщили в Центре организации дорожного движения. Эти датчики встроены в асфальт и помогают управлять светофорами в режиме реального времени.
Система фиксирует проезд машин, отслеживая изменения магнитного поля, и передаёт данные в центр управления. Это позволяет оптимизировать трафик, снижать риск ДТП и анализировать транспортные потоки.
Для точной работы системы водителям важно останавливаться у стоп-линии.
Белгородцы регулярно жалуются на слишком короткие зелёные сигналы светофоров на улице Щорса. Власти утверждают, что всё соответствует нормам, но жители не всегда успевают перейти дорогу вовремя.
Это приводит к нарушениям — люди перебегают дорогу на красный.