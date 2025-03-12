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Posted 12 марта, 14:20

Published 12 марта, 14:20

Modified 12 марта, 14:20

Updated 12 марта, 14:20

Для корректной работы датчиков, необходимо доезжать до знака «стоп-линия».

В Белгороде установили индукционные петли. Что это значит для водителей?

12 марта 2025, 14:20
Фото: 1MI. Для корректной работы датчиков, необходимо доезжать до знака «стоп-линия».

На перекрёстке в Белгороде появились индукционные петли

Сюжет
Автомобили
Такие петли помогут управлять светофорами и оптимизировать движение.

На пересечении улиц Константина Заслонова и Семашко в Белгороде установили индукционные петли, сообщили в Центре организации дорожного движения. Эти датчики встроены в асфальт и помогают управлять светофорами в режиме реального времени.

Система фиксирует проезд машин, отслеживая изменения магнитного поля, и передаёт данные в центр управления. Это позволяет оптимизировать трафик, снижать риск ДТП и анализировать транспортные потоки.

Для точной работы системы водителям важно останавливаться у стоп-линии.

Белгородцы регулярно жалуются на слишком короткие зелёные сигналы светофоров на улице Щорса. Власти утверждают, что всё соответствует нормам, но жители не всегда успевают перейти дорогу вовремя.

Это приводит к нарушениям — люди перебегают дорогу на красный.

Безопасность или скорость? Что не так со светофорами на Щорса в Белгороде
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#Анна Селищева#Город#Белгородская область#Автомобили#Дороги#Новости Белгорода#Белгород
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