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Posted 12 марта, 14:40

Published 12 марта, 14:40

Modified 12 марта, 14:42

Updated 12 марта, 14:42

Власти прокомментировали заявление об отсутствии доплат работникам лаборатории

«Централизованные» выплаты в лаборатории Белгорода: что говорят власти и сотрудники?

12 марта 2025, 14:40
Фото: Изображение Midjourney.

Власти прокомментировали заявление об отсутствии доплат работникам лаборатории

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Эксклюзив
«С января ни копейки!» — жалуются сотрудники клинико-диагностической лаборатории областной больницы на отсутствие специальных доплат за централизованную обработку анализов. Редакция Бел.Ру выяснила, что власти утверждают о ежемесячных выплатах, но на деле ситуация обстоит иначе.

В редакцию Бел.Ру обратились работники лаборатории областной больницы. Они рассказали, что с января не получают «централизованные» — специальные доплаты за централизованную обработку анализов. Мы направили официальный запрос в правительство.

Там нам сообщили, что оплата труда в медорганизациях области начисляется на основании положения, принятого в соответствии с постановлением правительства Белгородской области. Специальных доплат работникам клинико-диагностической лаборатории за обработку биологического материала в рамках работы централизованной лаборатории в постановлении не предусмотрено.

Вместе с тем, данные выплаты начисляются в виде премий на основании приказа главного врача медорганизации. Для среднего медицинского персонала существует дополнительный критерий за проведение лабораторных исследований в рамках централизации лабораторной службы области. Данный критерий — поощрительный для лаборанта и фельдшера-лаборанта и требует письменного оформления протоколом. У младшего медицинского персонала дополнительный критерий установлен за транспортировку биоматериала, подготовку лабораторной посуды и утилизацию биоматериала.

Размер доплат составляет 11 000 рублей фельдшерам-лаборантам, а младшему медперсоналу — 5000 рублей.

Власти отметили, что «централизованные» выплаты производятся ежемесячно на основании решения медико-экономического совета.

Они не прекращались. Все категории медперсонала клинико-диагностической лаборатории, участвующие в исследованиях биологического материала в рамках деятельности централизованной лаборатории, получают доплаты по дополнительному критерию.

Напомним, после начала обстрелов регион покинули более 100 врачей и медработников среднего звена. Чаще всего увольнялись из-за переезда в другой регион в Белгороде.

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#Кристина Семенчук#Медработники#Доплаты#Фельдшер#Клинико-диагностическая лаборатория#Правительство#Областная больница#Белгород#Лаборант#Эксклюзив#Увольнения#Белгородская область
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