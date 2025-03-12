«Централизованные» выплаты в лаборатории Белгорода: что говорят власти и сотрудники?

Posted 12 марта, 14:40
Published 12 марта, 14:40
Modified 12 марта, 14:42
Updated 12 марта, 14:42
В редакцию Бел.Ру обратились работники лаборатории областной больницы. Они рассказали, что с января не получают «централизованные» — специальные доплаты за централизованную обработку анализов. Мы направили официальный запрос в правительство.
Там нам сообщили, что оплата труда в медорганизациях области начисляется на основании положения, принятого в соответствии с постановлением правительства Белгородской области. Специальных доплат работникам клинико-диагностической лаборатории за обработку биологического материала в рамках работы централизованной лаборатории в постановлении не предусмотрено.
Вместе с тем, данные выплаты начисляются в виде премий на основании приказа главного врача медорганизации. Для среднего медицинского персонала существует дополнительный критерий за проведение лабораторных исследований в рамках централизации лабораторной службы области. Данный критерий — поощрительный для лаборанта и фельдшера-лаборанта и требует письменного оформления протоколом. У младшего медицинского персонала дополнительный критерий установлен за транспортировку биоматериала, подготовку лабораторной посуды и утилизацию биоматериала.
Размер доплат составляет 11 000 рублей фельдшерам-лаборантам, а младшему медперсоналу — 5000 рублей.
Власти отметили, что «централизованные» выплаты производятся ежемесячно на основании решения медико-экономического совета.
Они не прекращались. Все категории медперсонала клинико-диагностической лаборатории, участвующие в исследованиях биологического материала в рамках деятельности централизованной лаборатории, получают доплаты по дополнительному критерию.
Напомним, после начала обстрелов регион покинули более 100 врачей и медработников среднего звена. Чаще всего увольнялись из-за переезда в другой регион в Белгороде.