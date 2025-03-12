«Централизованные» выплаты в лаборатории Белгорода: что говорят власти и сотрудники?

Вместе с тем, данные выплаты начисляются в виде премий на основании приказа главного врача медорганизации. Для среднего медицинского персонала существует дополнительный критерий за проведение лабораторных исследований в рамках централизации лабораторной службы области. Данный критерий — поощрительный для лаборанта и фельдшера-лаборанта и требует письменного оформления протоколом. У младшего медицинского персонала дополнительный критерий установлен за транспортировку биоматериала, подготовку лабораторной посуды и утилизацию биоматериала.