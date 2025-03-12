То в жар, то в холод: весенняя битва за отопление началась

Posted 12 марта, 08:57
Published 12 марта, 08:57
Modified 12 марта, 08:59
Updated 12 марта, 08:59
Вопрос об отключении отопления в Белгородской области вызвал дискуссию в социальных сетях. Опрос, проведённый Бел.Ру среди читателей, показал, что мнения разделились: большинство респондентов (64%) считают, что отключать отопление ещё рано, так как в квартирах по-прежнему холодно. Лишь 10% респондентов заявили о жаре и необходимости прекращения отопительного сезона, 5% выразили безразличие к данному вопросу, а 21% сообщили о наличии индивидуального отопления.
Аргументы противников отключения весьма разнообразны.
«А ещё надо учитывать квартиры на первых этажах. Там из-под полов неплохо-таки тянет. Особенно если первый этаж с небольшим цоколем», — пишет пользователь.
Другие пользователи ставят под сомнение целесообразность проведения подобных опросов в начале марта. «Смысл опросов? Раньше 20 апреля никогда не отключали. Кто-то перегрелся — и давай писать губернатору. В начале марта такое написать. Давайте уже зимой отключать, тепло ведь было», — комментирует пользователь под ником Гюльнара.
Некоторые белгородцы обращают внимание на недостаточное отопление в течение всего сезона. «И так температура батарей в этом году вызывает много вопросов. А кому жарко, есть такой гаджет — вентиль называется, помогает регулировать температуру батареи в „минус“. А вот в плюс не помогает. Температура батарей в тёплое время была значительно меньше обычной, но перерасчёта не будет точно, хотя, уверен, денег на этом сэкономлено немало», — пишет Эд.
Ранее белгородцам ответили на вопрос о перерасчёте платы за отопление. Подробности — по ссылке.