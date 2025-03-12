То в жар, то в холод: весенняя битва за отопление началась

Некоторые белгородцы обращают внимание на недостаточное отопление в течение всего сезона. «И так температура батарей в этом году вызывает много вопросов. А кому жарко, есть такой гаджет — вентиль называется, помогает регулировать температуру батареи в „минус“. А вот в плюс не помогает. Температура батарей в тёплое время была значительно меньше обычной, но перерасчёта не будет точно, хотя, уверен, денег на этом сэкономлено немало», — пишет Эд.