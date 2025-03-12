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Posted 12 марта, 07:24

Published 12 марта, 07:24

Modified 12 марта, 07:26

Updated 12 марта, 07:26

Стороны предложили временное прекращение огня

СВО скоро завершится? Чем закончились переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

12 марта 2025, 07:24
Фото: 1MI. Стороны предложили временное прекращение огня

Состоялись переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Сюжет
СВО
Переговоры проходили 11 марта в течение девяти часов. К каким выводам в итоге пришли?

Переговоры между представителями Украины и США завершились в Джидде, Саудовская Аравия. Украинскую сторону представляли глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник президента Стив Уиткофф.

Договорённости о перемирии

Главный итог встречи — Киев согласился ввести режим прекращения огня по всей линии фронта, включая Чёрное море, на 30 дней. Это условие вступит в силу только в том случае, если Москва также даст своё согласие.

Дональд Трамп отметил, что, если РФ не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, но ждёт аналогичного решения от России. Возможность продления перемирия по взаимному согласию также обсуждалась сторонами.

Напомним, что о возможном перемирии ходили слухи ещё в декабре 2024 года.

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Создание переговорных групп

В рамках переговоров было решено сформировать специальные группы для обсуждения условий «устойчивого мира», который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Эти консультации должны начаться в ближайшее время.

Возобновление поддержки со стороны США

Вашингтон заявил о снятии ограничений на обмен разведданными и подтверждении дальнейшей помощи Киеву в сфере безопасности.

Перспективы дальнейших встреч

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни состоятся встречи между представителями Вашингтона и Москвы по украинскому вопросу. Он также допустил возможность новой встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила контактов с американской стороной в скором времени.

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Напомним, что ранее на встрече между Трампом и Зеленским произошёл конфликт. Украинская сторона не подписала сделку по полезным ископаемым. После этого Америка приостановила военную помощь Украине.

Однако на переговорах в Саудовской Аравии Андрей Ермак заявил, что сделка будет подписана, когда США будет удобно.

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#Анна Селищева#Сша#Украина#Переговоры#Прекращение огня#Россия#Перемирие#СВО#Политика
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