СВО скоро завершится? Чем закончились переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Posted 12 марта, 07:24
Published 12 марта, 07:24
Modified 12 марта, 07:26
Updated 12 марта, 07:26
Переговоры между представителями Украины и США завершились в Джидде, Саудовская Аравия. Украинскую сторону представляли глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник президента Стив Уиткофф.
Главный итог встречи — Киев согласился ввести режим прекращения огня по всей линии фронта, включая Чёрное море, на 30 дней. Это условие вступит в силу только в том случае, если Москва также даст своё согласие.
Дональд Трамп отметил, что, если РФ не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится.
В рамках переговоров было решено сформировать специальные группы для обсуждения условий «устойчивого мира», который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Эти консультации должны начаться в ближайшее время.
Вашингтон заявил о снятии ограничений на обмен разведданными и подтверждении дальнейшей помощи Киеву в сфере безопасности.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни состоятся встречи между представителями Вашингтона и Москвы по украинскому вопросу. Он также допустил возможность новой встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила контактов с американской стороной в скором времени.
Напомним, что ранее на встрече между Трампом и Зеленским произошёл конфликт. Украинская сторона не подписала сделку по полезным ископаемым. После этого Америка приостановила военную помощь Украине.
Однако на переговорах в Саудовской Аравии Андрей Ермак заявил, что сделка будет подписана, когда США будет удобно.