СВО скоро завершится? Чем закончились переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Переговоры между представителями Украины и США завершились в Джидде, Саудовская Аравия. Украинскую сторону представляли глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник президента Стив Уиткофф.