Стало известно, сколько белгородцев уже наложили самозапрет на кредиты

Posted 12 марта, 06:57
Published 12 марта, 06:57
Modified 12 марта, 06:59
Updated 12 марта, 06:59
С 1 марта 2025 года в России заработал сервис, который позволяет гражданам самостоятельно поставить запрет на выдачу кредитов. Оформить услугу можно через сервис «Госуслуги». Как сообщает Минцифры, за 10 дней работы уже пять млн россиян установили себе такое ограничение.
По заявлениям разработчиков системы, это поможет защититься от мошенников. При оформлении займов банки и микрофинансовые предприятия не смогут заключить договор с человеком, у которого стоит самозапрет. При этом в любой момент решение о запрете можно отменить.
Журналисты Бел.Ру отправили в Минцифры официальный запрос, чтобы узнать, сколько белгородцев уже воспользовались сервисом. Нам ответили, что за первые 10 дней работы было подано 43,2 тыс. заявлений.
Ранее журналистка Бел.Ру сама воспользовалась сервисом и рассказала в отдельной публикации о том, как это сделать.