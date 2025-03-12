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Posted 12 марта, 06:57

Published 12 марта, 06:57

Modified 12 марта, 06:59

Updated 12 марта, 06:59

Стало известно, сколько белгородцев уже наложили самозапрет на кредиты

Стало известно, сколько белгородцев уже наложили самозапрет на кредиты

12 марта 2025, 06:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Десять дней работы сервиса по борьбе с мошенниками. Теперь можно наложить на себя самозапрет на кредит. Сколько белгородцев уже так сделали?

С 1 марта 2025 года в России заработал сервис, который позволяет гражданам самостоятельно поставить запрет на выдачу кредитов. Оформить услугу можно через сервис «Госуслуги». Как сообщает Минцифры, за 10 дней работы уже пять млн россиян установили себе такое ограничение.

По заявлениям разработчиков системы, это поможет защититься от мошенников. При оформлении займов банки и микрофинансовые предприятия не смогут заключить договор с человеком, у которого стоит самозапрет. При этом в любой момент решение о запрете можно отменить.

Журналисты Бел.Ру отправили в Минцифры официальный запрос, чтобы узнать, сколько белгородцев уже воспользовались сервисом. Нам ответили, что за первые 10 дней работы было подано 43,2 тыс. заявлений.

Ранее журналистка Бел.Ру сама воспользовалась сервисом и рассказала в отдельной публикации о том, как это сделать.

Самозапрет на кредит: что это такое и как его оформить на Госуслугах?
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#Алёна Мальцева#Экономика#Мошенничество#Госуслуги#Запрет#Россия#Эксклюзив#Кредиты
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