Стало известно, кто будет вывозить мусор в 13 районах Белгородской области

Posted 12 марта, 06:34
Published 12 марта, 06:34
Modified 12 марта, 06:37
Updated 12 марта, 06:37
«Коммунальная служба сервиса», «Спецэкотранс» и «Зелёная точка» выиграли торги на вывоз мусора в 13 районах Белгородской области. Подрядчиков искал регоператор Центр экологической безопасности.
Работать компаниям необходимо с даты заключения контрактов до конца мая 2028 года, пишет «Коммерсант-Черноземье».
«Коммунальная служба сервиса» займётся вывозом мусора в Волоконовском районе, Валуйском и Шебекинском округах. Сумма контракта с учреждением — 546 млн рублей.
«Спецэкотранс» за 540,3 млн рублей будет обслуживать Вейделевский, Красненский, Красногвардейский, Ровеньской районы, а также Алексеевский округ.
В Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Прохоровском и Ракитянском районах будет работать «Зелёная точка». Сумма контракта — 464,3 млн рублей.
Изначально стоимость трёх закупок составляла 1,6 млрд рублей. Однако подрядчики её уменьшили.
При этом торги на обслуживание Старооскольского горокруга, а также Грайворонского, Яковлевского округов и Борисовского района не состоялись из-за того, что не поступило заявок. В итоге запущены новые торги, результаты которых должны подвести 17 марта.
С ноября 2024 года в Белгородской области мусор вывозили три компании: «Спецэкотранс», «Коммунальная служба сервиса» и «Коммунальщик». К работе они подключились после того, как регоператор расторгнул контракт с «Еврологистиком».
Сами белгородцы в течение всего прошлого года неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора. Российский экологический оператор в начале 2025-го заявил, что Белгородская область рискует сорвать мусорную реформу.