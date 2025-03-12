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Posted 12 марта, 06:34

Published 12 марта, 06:34

Modified 12 марта, 06:37

Updated 12 марта, 06:37

Определены перевозчики по вывозу мусора

Стало известно, кто будет вывозить мусор в 13 районах Белгородской области

12 марта 2025, 06:34
Фото: 1MI. Определены перевозчики по вывозу мусора

Белгородский ЦЭБ нашёл трёх подрядчиков по вывозу мусора

Сюжет
Мусор
Компании выиграли госзакупки. Изначально общая стоимость контрактов составляла 1,6 млрд рублей, но подрядчики её снизили.

«Коммунальная служба сервиса», «Спецэкотранс» и «Зелёная точка» выиграли торги на вывоз мусора в 13 районах Белгородской области. Подрядчиков искал регоператор Центр экологической безопасности.

Работать компаниям необходимо с даты заключения контрактов до конца мая 2028 года, пишет «Коммерсант-Черноземье».

«Коммунальная служба сервиса» займётся вывозом мусора в Волоконовском районе, Валуйском и Шебекинском округах. Сумма контракта с учреждением — 546 млн рублей.

«Спецэкотранс» за 540,3 млн рублей будет обслуживать Вейделевский, Красненский, Красногвардейский, Ровеньской районы, а также Алексеевский округ.

В Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Прохоровском и Ракитянском районах будет работать «Зелёная точка». Сумма контракта — 464,3 млн рублей.

Изначально стоимость трёх закупок составляла 1,6 млрд рублей. Однако подрядчики её уменьшили.

При этом торги на обслуживание Старооскольского горокруга, а также Грайворонского, Яковлевского округов и Борисовского района не состоялись из-за того, что не поступило заявок. В итоге запущены новые торги, результаты которых должны подвести 17 марта.

С ноября 2024 года в Белгородской области мусор вывозили три компании: «Спецэкотранс», «Коммунальная служба сервиса» и «Коммунальщик». К работе они подключились после того, как регоператор расторгнул контракт с «Еврологистиком».

Сами белгородцы в течение всего прошлого года неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора. Российский экологический оператор в начале 2025-го заявил, что Белгородская область рискует сорвать мусорную реформу.

Есть претензии: Белгородская область рискует сорвать мусорную реформу?
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#Белгородская область#Мусор#Белгород#Перевозчики#Зелёная точка#Спецэкотранс#Коммунальная служба сервиса
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