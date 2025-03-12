Со ссылкой на источник: какие белгородские СМИ оказались самыми цитируемыми?

Основным показателем, по которому специалисты выстраивали данный медиарейтинг, стал Индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Если простым языком, индекс цитируемости — то, как часто другие СМИ ссылаются на какой-то источник информации. Чем больше ссылок на источник и чем более влиятельные издания на него ссылаются, тем выше его индекс цитируемости.