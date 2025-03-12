Со ссылкой на источник: какие белгородские СМИ оказались самыми цитируемыми?

Posted 12 марта, 10:14
Published 12 марта, 10:14
Modified 12 марта, 10:20
Updated 12 марта, 10:20
Основным показателем, по которому специалисты выстраивали данный медиарейтинг, стал Индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Если простым языком, индекс цитируемости — то, как часто другие СМИ ссылаются на какой-то источник информации. Чем больше ссылок на источник и чем более влиятельные издания на него ссылаются, тем выше его индекс цитируемости.
При расчётах не учитывались специализированные СМИ, новостные агрегаторы и взаимная перекрёстная цитируемость между изданиями, которая проводилась на постоянной основе.
Первое место сохранило за собой ИА «Бел.Ру». Индекс цитируемости нашего издания, по мнению «Медиалогии», составил 172,21 балла. Второе место забрал Fonar.tv с индексом в 70,79. Третье, поднявшись за год на четыре пункта, заняла телекомпания ГТРК Белгород, заработав 44,65 балла.
Четвёртое место, как и в 2023 году, осталось за Go31. Интернет-издание набрало 32,29 балла. Пятое отошло «Открытому Белгород», за исследуемый период ресурс опустился на две позиции. Его ИЦ равен 27,20.
С остальным топом можно ознакомиться в карточке ниже.