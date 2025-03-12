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Posted 12 марта, 10:14

Published 12 марта, 10:14

Modified 12 марта, 10:20

Updated 12 марта, 10:20

Издание Бел.Ру стало самым цитируемым СМИ Белгородской области в 2024 году

Со ссылкой на источник: какие белгородские СМИ оказались самыми цитируемыми?

12 марта 2025, 10:14
Фото: Изображение Midjourney.

Издание Бел.Ру стало самым цитируемым СМИ Белгородской области в 2024 году

«Медиалогия» подготовила рейтинг белгородских медиаресурсов за 2024 год. Какие издания попали в первую пятёрку, кто удержал и потерял свои позиции?

Основным показателем, по которому специалисты выстраивали данный медиарейтинг, стал Индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Если простым языком, индекс цитируемости — то, как часто другие СМИ ссылаются на какой-то источник информации. Чем больше ссылок на источник и чем более влиятельные издания на него ссылаются, тем выше его индекс цитируемости.

При расчётах не учитывались специализированные СМИ, новостные агрегаторы и взаимная перекрёстная цитируемость между изданиями, которая проводилась на постоянной основе.

Первое место сохранило за собой ИА «Бел.Ру». Индекс цитируемости нашего издания, по мнению «Медиалогии», составил 172,21 балла. Второе место забрал Fonar.tv с индексом в 70,79. Третье, поднявшись за год на четыре пункта, заняла телекомпания ГТРК Белгород, заработав 44,65 балла.

Четвёртое место, как и в 2023 году, осталось за Go31. Интернет-издание набрало 32,29 балла. Пятое отошло «Открытому Белгород», за исследуемый период ресурс опустился на две позиции. Его ИЦ равен 27,20.

С остальным топом можно ознакомиться в карточке ниже.

ТОП-10 цитируемых СМИ Белгородской области
ТОП-10 цитируемых СМИ Белгородской области. Фото: «Медиалогия»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Сми#Медиалогия#Медиарейтинг#Белгород#Индекс цитируемости
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