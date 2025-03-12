Скрывавшийся за границей сбытчик фальшивых медтоваров из Белгорода ответит в суде

Posted 12 марта, 14:03
Published 12 марта, 14:03
Modified 12 марта, 14:05
Updated 12 марта, 14:05
Как сообщили в прокуратуре, в феврале 2021 года обвиняемый вместе с подельником продавали в Белгороде поддельные медицинские изделия с логотипом марки «3М Company». Такой инвентарь был нужен стоматологам. Фальшивые изделия при этом приобрели в одном из сопредельных государств.
На продавцов вышел покупатель, сотрудничавший с правоохранителями. В итоге соучастника обвиняемого задержали, когда он получил 5 тыс. долларов США, сообщили в следкоме. Мужчине вынесли приговор ещё в 2023 году.
Второму обвиняемому — 48-летнему мужчине — удалось выехать за границу перед совершением сделки. Как стало известно Бел.Ру, у мужчины было двойное гражданство — России и Армении.
За рубежом фигурант дела скрывался несколько лет. Его тем временем объявили в международный розыск. В феврале 2025 года мужчина решил вернуться в Россию, после чего его задержали.
Уголовное дело возбуждено по статье за сбыт фальшивых медизделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Его передали в Свердловский районный суд.