Скрывавшийся за границей сбытчик фальшивых медтоваров из Белгорода ответит в суде

Как сообщили в прокуратуре, в феврале 2021 года обвиняемый вместе с подельником продавали в Белгороде поддельные медицинские изделия с логотипом марки «3М Company». Такой инвентарь был нужен стоматологам. Фальшивые изделия при этом приобрели в одном из сопредельных государств.