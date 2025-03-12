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Posted 12 марта, 14:03

Published 12 марта, 14:03

Modified 12 марта, 14:05

Updated 12 марта, 14:05

Возбуждено уголовное дело

Скрывавшийся за границей сбытчик фальшивых медтоваров из Белгорода ответит в суде

12 марта 2025, 14:03
Фото: 1MI. Возбуждено уголовное дело
Мужчина несколько лет скрывался за рубежом, в то время как его подельнику вынесли приговор. Однако подозреваемого всё же удалось задержать.

Как сообщили в прокуратуре, в феврале 2021 года обвиняемый вместе с подельником продавали в Белгороде поддельные медицинские изделия с логотипом марки «3М Company». Такой инвентарь был нужен стоматологам. Фальшивые изделия при этом приобрели в одном из сопредельных государств.

На продавцов вышел покупатель, сотрудничавший с правоохранителями. В итоге соучастника обвиняемого задержали, когда он получил 5 тыс. долларов США, сообщили в следкоме. Мужчине вынесли приговор ещё в 2023 году.

Второму обвиняемому — 48-летнему мужчине — удалось выехать за границу перед совершением сделки. Как стало известно Бел.Ру, у мужчины было двойное гражданство — России и Армении.

За рубежом фигурант дела скрывался несколько лет. Его тем временем объявили в международный розыск. В феврале 2025 года мужчина решил вернуться в Россию, после чего его задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье за сбыт фальшивых медизделий в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Его передали в Свердловский районный суд.

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#Белгородская область#Происшествия#Россия#Армения#Белгород#Международный розыск
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