Сгущёнка уже не та? У РСХН появились вопросы к белгородскому продукту из «Светофора»

Posted 12 марта, 13:46
Published 12 марта, 13:46
Modified 12 марта, 13:48
Updated 12 марта, 13:48
Россельхознадзор обнаружил нарушения техрегламентов в продукции нескольких компаний, входящих в реестр экспортёров. За тремя компаниями установили усиленный лабораторный контроль.
Во владимирских сосисках «Стародворские колбасы» нашли остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.
В белгородском сгущённом молоке «Белмолпродукта», продававшемся в магазине сети «Светофор» в Красноярском крае, зафиксировали фальсификацию немолочными жирами. Аналогичное нарушение выявили в ставропольской топлёной сметане «Русмолоко», реализуемой в «Светофоре» Ленобласти.
Также растительные жиры вместо молочных нашли в краснодарском молоке «Кубаньрус-молоко», которое поставляли в центр соцпомощи в Адыгее, и в московском сливочном масле «Озерецкий молочный комбинат», предназначенном для детского дома в Архангельской области.
Вся информация о выявленных нарушениях направлена в Роспотребнадзор.
При этом ранее в компании «Белмолпродукт» заявили, что не занимаются подделкой сгущённого молока. А распространяемая информация — фейки от конкурентов.