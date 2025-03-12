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Posted 12 марта, 13:46

Published 12 марта, 13:46

Modified 12 марта, 13:48

Updated 12 марта, 13:48

Сгущёнка

Сгущёнка уже не та? У РСХН появились вопросы к белгородскому продукту из «Светофора»

12 марта 2025, 13:46
Фото: 1MI. Сгущёнка

Россельхознадзор нашёл нарушения в сгущёнке от белгородского производителя

В молочном продукте обнаружили растительные жиры, заявили в Россельхознадзоре. При этом сам производитель ранее заявил, что обвинения ложные.

Россельхознадзор обнаружил нарушения техрегламентов в продукции нескольких компаний, входящих в реестр экспортёров. За тремя компаниями установили усиленный лабораторный контроль.

Во владимирских сосисках «Стародворские колбасы» нашли остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.

В белгородском сгущённом молоке «Белмолпродукта», продававшемся в магазине сети «Светофор» в Красноярском крае, зафиксировали фальсификацию немолочными жирами. Аналогичное нарушение выявили в ставропольской топлёной сметане «Русмолоко», реализуемой в «Светофоре» Ленобласти.

Также растительные жиры вместо молочных нашли в краснодарском молоке «Кубаньрус-молоко», которое поставляли в центр соцпомощи в Адыгее, и в московском сливочном масле «Озерецкий молочный комбинат», предназначенном для детского дома в Архангельской области.

Вся информация о выявленных нарушениях направлена в Роспотребнадзор.

При этом ранее в компании «Белмолпродукт» заявили, что не занимаются подделкой сгущённого молока. А распространяемая информация — фейки от конкурентов.

Легендарную сгущёнку подделывает белгородский завод? В компании ответили на обвинения
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#Анна Селищева#Светофор#Белгород#Сгущёнка#Молочная продукция#Нарушения#Сгущенное молоко#Общество#Белгородская область
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