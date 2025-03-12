Сгущёнка уже не та? У РСХН появились вопросы к белгородскому продукту из «Светофора»

Также растительные жиры вместо молочных нашли в краснодарском молоке «Кубаньрус-молоко», которое поставляли в центр соцпомощи в Адыгее, и в московском сливочном масле «Озерецкий молочный комбинат», предназначенном для детского дома в Архангельской области.