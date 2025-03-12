РЭО призывает не направлять органические отходы на полигоны в приаэродромных зонах

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, введение запрета на размещение органических отходов в приаэродромных зонах станет одним из способов решения проблемы массового скопления птиц на территориях размещения ТКО в шестой подзоне. В связи с этим предлагается исключить из схем движения потоков отходов на полигоны необработанные ТКО, то есть органические фракции, не отделенные от остальных видов мусора, сообщает 56orb.ru.