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Posted 12 марта, 09:34

Published 12 марта, 09:34

Modified 12 марта, 09:34

Updated 12 марта, 09:34

РЭО призывает не направлять органические отходы на полигоны в приаэродромных зонах

РЭО призывает не направлять органические отходы на полигоны в приаэродромных зонах

12 марта 2025, 09:34
Фото: 1MI.
Эксперты ППК «Российский экологический оператор» выступили с предложением о введении запрета на размещение органических отходов на свалках, расположенных в приаэродромных зонах. Реализация данной инициативы позволит существенно снизить риск скопления птиц на полигонах, действующих вблизи аэродромов.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, введение запрета на размещение органических отходов в приаэродромных зонах станет одним из способов решения проблемы массового скопления птиц на территориях размещения ТКО в шестой подзоне. В связи с этим предлагается исключить из схем движения потоков отходов на полигоны необработанные ТКО, то есть органические фракции, не отделенные от остальных видов мусора, сообщает 56orb.ru.

Реализовать данную инициативу планируется путем внесения изменений в нормативную базу, а именно — в правила разработки территориальных схем (Единые требования к объектам обращения с ТКО, установленные постановлением Правительства РФ № 1657).

В РЭО считают, что оптимальный срок введения новой нормы — 2030 год. К этому времени должны быть достигнуты показатели по стопроцентной обработке твёрдых коммунальных отходов, как это предусмотрено в указе президента Российской Федерации.

Сейчас РЭО готовится представить свои инициативы в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

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