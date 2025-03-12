«Пусть учатся у себя дома»: выпускникам из регионов запретят поступать в столицу?

Увеличение количества поступающих в вузы Москвы и Питера само по себе не плохо. Более того, оно же всегда объявлялось главным достижением ЕГЭ, говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Проблема заключается в том, что выпускники не возвращаются в свои регионы после обучения, но работать по специальности не идут. А некоторые и вовсе уезжают из страны.