«Пусть учатся у себя дома»: выпускникам из регионов запретят поступать в столицу?

Posted 12 марта, 15:03
Published 12 марта, 15:03
Modified 12 марта, 15:05
Updated 12 марта, 15:05
Сократить приём абитуриентов из регионов в вузы Санкт-Петербурга, Москвы и Казани предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают «Ведомости». Из-за того, что высшие учебные заведения, по словам Матвиенко, «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» рынку, многие выпускники остаются в итоге без работы.
«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребёнка учиться в Москву, получалась история неудачников», — высказалась спикер.
Она предложила в течение следующих пяти лет найти способы уменьшить наборы в высшие учебные заведения студентов из регионов. Набирать ровно столько, сколько нужно, а остальные «пусть учатся у себя дома». Что об этом думают в Совфеде, мы писали здесь.
Интересно, что сама Валентина Матвиенко родилась в Шепетовке, ныне это город Хмельницкой области Украины, детство провела в Черкассах. После окончания школы, Валентина Ивановна поступила в Черкасское медицинское училище. Затем последовала учёба в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете, его будущий спикер Совета Федерации окончила в 1972 году.
Согласно докладу НИУ ВШЭ «Выпускники высшего образования на российском рынке труда: тренды и вызовы» за 2022 год, на поступление в большой город и межрегиональную трудовую мобильность выпускников мотивирует большая разница стартовых зарплат.
Абитуриенты так стремятся поступить в столичные универы, потому что самые высокие заработки — у выпускников Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому там такой жёсткий конкурс, ведь в ведущие вузы рвутся олимпиадники и стобалльники со всей страны, которые хотят обеспечить себе «дорогим» дипломом путёвку в безбедное будущее.
Говоря о Белгородской области, средняя заработная плата местного выпускника была равна 47,3 тысячи рублей. Это ниже, чем, например, у соседей в Воронежской, где выпускники получают около 50,9 тысячи рублей. Что уж говорить в целом про ЦФО и Российскую Федерацию (54,4 и 51,5 тысячи соответственно).
Меньше, чем в среднем по стране, получали белгородские выпускники инженерных и технологических специальностей (54,1 тысячи против 61,1 тысячи рублей), медицинских наук (57,6 тысячи против 60,1 тысячи рублей). В отличие от будущих работников сферы образования (46,3 тысячи против 41 тысячи рублей).
Увеличение количества поступающих в вузы Москвы и Питера само по себе не плохо. Более того, оно же всегда объявлялось главным достижением ЕГЭ, говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Проблема заключается в том, что выпускники не возвращаются в свои регионы после обучения, но работать по специальности не идут. А некоторые и вовсе уезжают из страны.
«<…> По данным ВШЭ, половина ребят ведущих вузов, которые показали хорошие достижения, уезжают за рубеж. То есть фактически некоторые ведущие московские и питерские вузы превращались в перевалочные пункты из России в другие страны. Страна теряла на этом значительную часть своего человеческого капитала и в итоге экономического потенциала вообще. Боролись за ЕГЭ, а теперь приходится преодолевать трудности, которые сами воздвигли».
Стоит отметить здесь же исследование экономиста из НИУ ВШЭ Ильи Прахова. Его результаты показали, что более качественное образование хотя и играет не последнюю роль в уровне будущего заработка выпускника, но на него больше влияет не столько обучение в вузе, сколько доход семьи и статусность школы.
Может ли запретная мера, которую предлагает Матвиенко, действительно изменить ситуацию на рынке труда? Допустим, что абитуриент всё-таки решил поступить в родном регионе и отучился. После этого у него ведь не отбирают паспорт, молодой человек или девушка могут поехать в любой другой, если не столичный, то соседний регион, где зарплата по его или её специальности будет выше.
На примере Белгородской области, доля выпускников, работающих не в регионе обучения составила 39%. Объяснить цифру легко, если сравнить среднюю заработную плату оставшихся на Белгородчине и «переселенцев» — это 38,8 и 57,4 тысячи рублей соответственно на момент исследования в 2022 году.
Олег Смолин отмечает, что предложение ограничить поступление в Москву и Питер «платников» — малореализуемо. Если человек хочет и может себе позволить дорогое образование, как запретишь? Плюс ко всему важно сделать так, чтобы образование на платной основе не превращалось в «покупку диплома».
Ситуацию мог бы решить законопроект о переводе ЕГЭ в добровольный формат — часть выпускников школ и абитуриентов вузов могли бы вместо единого экзамена сдать классический.
«В случае введения сдачи ЕГЭ на добровольной основе некоторые молодые люди выбирали бы классический вариант экзамена и остались учиться в своих регионах. Конечно, часть ребят все равно рвались бы в Питер и Москву и выбирали ЕГЭ, но остальные выбрали бы классический экзамен, и тем самым вредные последствия ЕГЭ были бы смягчены», — подытожил зампред.