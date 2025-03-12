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Posted 12 марта, 15:03

Published 12 марта, 15:03

Modified 12 марта, 15:05

Updated 12 марта, 15:05

Выпускникам белгородских вузов оказалось выгоднее трудоустраиваться в других регионах после учёбы

«Пусть учатся у себя дома»: выпускникам из регионов запретят поступать в столицу?

12 марта 2025, 15:03
Фото: Изображение Midjourney. Выпускникам белгородских вузов оказалось выгоднее трудоустраиваться в других регионах после учёбы

Матвиенко хочет лишить россиян шансов стать «новыми матвиенко»

Сюжет
ЕГЭ
Её слова уже прокомментировали в Совфеде, но редакция Бел.Ру решила сравнить, насколько абитуриенту выгодно оставаться учиться и работать в родном регионе.

«Учитесь у себя дома»

Сократить приём абитуриентов из регионов в вузы Санкт-Петербурга, Москвы и Казани предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают «Ведомости». Из-за того, что высшие учебные заведения, по словам Матвиенко, «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» рынку, многие выпускники остаются в итоге без работы.

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребёнка учиться в Москву, получалась история неудачников», — высказалась спикер.

Она предложила в течение следующих пяти лет найти способы уменьшить наборы в высшие учебные заведения студентов из регионов. Набирать ровно столько, сколько нужно, а остальные «пусть учатся у себя дома». Что об этом думают в Совфеде, мы писали здесь.

Интересно, что сама Валентина Матвиенко родилась в Шепетовке, ныне это город Хмельницкой области Украины, детство провела в Черкассах. После окончания школы, Валентина Ивановна поступила в Черкасское медицинское училище. Затем последовала учёба в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете, его будущий спикер Совета Федерации окончила в 1972 году.

Валентина Матвиенко призвала сократить количество студентов из регионов в столичных вузов
Валентина Матвиенко призвала сократить количество студентов из регионов в столичных вузов. Фото: Максим Константинов. Global Look Press

«Учиться дома» — невыгодно студенту?

Согласно докладу НИУ ВШЭ «Выпускники высшего образования на российском рынке труда: тренды и вызовы» за 2022 год, на поступление в большой город и межрегиональную трудовую мобильность выпускников мотивирует большая разница стартовых зарплат.

Абитуриенты так стремятся поступить в столичные универы, потому что самые высокие заработки — у выпускников Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому там такой жёсткий конкурс, ведь в ведущие вузы рвутся олимпиадники и стобалльники со всей страны, которые хотят обеспечить себе «дорогим» дипломом путёвку в безбедное будущее.

Говоря о Белгородской области, средняя заработная плата местного выпускника была равна 47,3 тысячи рублей. Это ниже, чем, например, у соседей в Воронежской, где выпускники получают около 50,9 тысячи рублей. Что уж говорить в целом про ЦФО и Российскую Федерацию (54,4 и 51,5 тысячи соответственно).

Меньше, чем в среднем по стране, получали белгородские выпускники инженерных и технологических специальностей (54,1 тысячи против 61,1 тысячи рублей), медицинских наук (57,6 тысячи против 60,1 тысячи рублей). В отличие от будущих работников сферы образования (46,3 тысячи против 41 тысячи рублей).

Среднемесячная заработная плата выпускников по регионам обучения, тыс. руб
Среднемесячная заработная плата выпускников по регионам обучения, тыс. руб. Фото: Доклад НИУ ВШЭ. Мониторинг трудоустройства выпускников, 2021

Увеличение количества поступающих в вузы Москвы и Питера само по себе не плохо. Более того, оно же всегда объявлялось главным достижением ЕГЭ, говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Проблема заключается в том, что выпускники не возвращаются в свои регионы после обучения, но работать по специальности не идут. А некоторые и вовсе уезжают из страны.

«<…> По данным ВШЭ, половина ребят ведущих вузов, которые показали хорошие достижения, уезжают за рубеж. То есть фактически некоторые ведущие московские и питерские вузы превращались в перевалочные пункты из России в другие страны. Страна теряла на этом значительную часть своего человеческого капитала и в итоге экономического потенциала вообще. Боролись за ЕГЭ, а теперь приходится преодолевать трудности, которые сами воздвигли».

Стоит отметить здесь же исследование экономиста из НИУ ВШЭ Ильи Прахова. Его результаты показали, что более качественное образование хотя и играет не последнюю роль в уровне будущего заработка выпускника, но на него больше влияет не столько обучение в вузе, сколько доход семьи и статусность школы.

Отучился в родной гавани и уплыл

Может ли запретная мера, которую предлагает Матвиенко, действительно изменить ситуацию на рынке труда? Допустим, что абитуриент всё-таки решил поступить в родном регионе и отучился. После этого у него ведь не отбирают паспорт, молодой человек или девушка могут поехать в любой другой, если не столичный, то соседний регион, где зарплата по его или её специальности будет выше.

На примере Белгородской области, доля выпускников, работающих не в регионе обучения составила 39%. Объяснить цифру легко, если сравнить среднюю заработную плату оставшихся на Белгородчине и «переселенцев» — это 38,8 и 57,4 тысячи рублей соответственно на момент исследования в 2022 году.

Доля выпускников, покинувших регион обучения, в разрезе регионов, %
Доля выпускников, покинувших регион обучения, в разрезе регионов, %. Фото: Доклад НИУ ВШЭ. Мониторинг трудоустройства выпускников, 2021

Олег Смолин отмечает, что предложение ограничить поступление в Москву и Питер «платников» — малореализуемо. Если человек хочет и может себе позволить дорогое образование, как запретишь? Плюс ко всему важно сделать так, чтобы образование на платной основе не превращалось в «покупку диплома».

Ситуацию мог бы решить законопроект о переводе ЕГЭ в добровольный формат — часть выпускников школ и абитуриентов вузов могли бы вместо единого экзамена сдать классический.

«В случае введения сдачи ЕГЭ на добровольной основе некоторые молодые люди выбирали бы классический вариант экзамена и остались учиться в своих регионах. Конечно, часть ребят все равно рвались бы в Питер и Москву и выбирали ЕГЭ, но остальные выбрали бы классический экзамен, и тем самым вредные последствия ЕГЭ были бы смягчены», — подытожил зампред.
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