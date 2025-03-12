Получить максимальную доходность: полезный гайд от ПСБ по вкладам и инвестициям

*** Условия привлечения срочного банковского вклада «Моя копилка». Валюта вклада — рубли. Срок действия: 91, 181 и 367 дней. Сумма от 100 тыс. руб. Пополнение в любой момент, за исключением 30 дней до даты закрытия вклада. Сумма пополнения не ограничена. Расходные операции по вкладу не предусмотрены. Вклад пролонгируется не более трех раз. Выплата процентов ежемесячно на счет вклада или иной счет клиента, открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Минимальная гарантированная годовая процентная ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка»: срок вклада 91 день и 181 день — 16,0%; срок вклада 367 дней — 15,0%. Ставка по вкладу при ежемесячной капитализации процентов: срок вклада 91 день — 16,21%; срок вклада 181 день — 16,54%; срок вклада 367 дней — 16,08%. Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада (20 000 000 руб.), то на разницу между фактической суммой вклада и Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке равной 0,65%. Пониженная процентная ставка применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения Максимальной суммы. При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет- и мобильном банке, а также в банкоматах (возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»). Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», банкомате ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Закрытие вклада свыше 2,5 млн руб. в офисе ПАО «Промсвязьбанк».