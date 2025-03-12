Пока в Белгороде спорят об отоплении, в области определили подрядчиков по вывозу ТКО

Предлагается разместить новый памятник на месте народного мемориала «Сердце Белгорода», однако не все жители поддерживают эту идею. Некоторые просят сохранить инсталляцию как символ трагедии 30 декабря 2023 года и выбрать другое место для нового памятника. Однако губернатор считает, что арт-объект, который сейчас стоит, может скоро разрушиться, и стать «позором для всех».