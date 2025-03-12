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Posted 12 марта, 15:30

Published 12 марта, 15:30

Modified 12 марта, 15:30

Updated 12 марта, 15:30

Отопление — одна из главных тем

Пока в Белгороде спорят об отоплении, в области определили подрядчиков по вывозу ТКО

12 марта 2025, 15:30
Фото: 1MI. Отопление — одна из главных тем
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Итоги дня
Белгородцы вновь разошлись во мнении, нужно ли отключать отопление. А что ещё обсуждали в регионе 12 марта?

Отопительные «войны»

В Белгородской области начались традиционные споры по отключению отопления. Опрос, проведенный среди читателей Бел.Ру, показал, что большинство белгородцев (64%) считают, что отопление отключать рано, так как в квартирах холодно. Лишь 10% респондентов высказались за прекращение отопления.

Отметим, что традиционно отопление отключают в апреле. Также белгородцы могут регулировать подачу тепла с помощью вентиля, если становится слишком жарко.

То в жар, то в холод: весенняя битва за отопление началась
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Кто вывезет мусор?

Компании «Коммунальная служба сервиса», «Спецэкотранс» и «Зелёная точка» выиграли тендеры на общую сумму около 1,6 млрд рублей, но сумели снизить стоимость контрактов. Подрядчики будут обслуживать несколько районов до конца мая 2028 года.

«Коммунальная служба сервиса» займётся вывозом мусора в Волоконовском районе, Валуйском и Шебекинском округах. «Спецэкотранс» будет работать в Вейделевском, Красненском и других районах, а «Зелёная точка» — в Ивнянском, Корочанском и нескольких других территориях.

Торги по обслуживанию ещё нескольких округов не состоялись, и теперь запущены новые процедуры, результаты которых будут подведены 17 марта.

Стало известно, кто будет вывозить мусор в 13 районах Белгородской области
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Новый памятник или «Сердце Белгорода»?

В Белгороде приглашают горожан принять участие в общественных слушаниях по поводу установки памятника погибшим от обстрелов. Все желающие смогут высказать свое мнение 14 марта в 18:00 возле кинотеатра «Победа».

Предлагается разместить новый памятник на месте народного мемориала «Сердце Белгорода», однако не все жители поддерживают эту идею. Некоторые просят сохранить инсталляцию как символ трагедии 30 декабря 2023 года и выбрать другое место для нового памятника. Однако губернатор считает, что арт-объект, который сейчас стоит, может скоро разрушиться, и стать «позором для всех».

Белгородцев зовут высказаться по поводу установки памятника погибшим от обстрелов
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#Анна Селищева#Белгородская область#Отопление#Белгород#Итоги дня#Сердце Белгорода
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