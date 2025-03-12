Пока шли переговоры в Саудовской Аравии, в Белгородской области вновь было громко

В оставшихся четырёх вчерашний день выдался особенно неспокойным. В Шебекино накануне два предприятия попали под удар — загорелись складские помещения. Ещё одна организация подверглась атаке в шебекинском селе Доброе. Кроме того, в округе за сутки пострадали три дома, надворная постройка и автомобиль.