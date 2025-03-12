Пока шли переговоры в Саудовской Аравии, в Белгородской области вновь было громко

Posted 12 марта, 08:12
Published 12 марта, 08:12
Modified 12 марта, 08:14
Updated 12 марта, 08:14
11 марта ВСУ в общей сложности выпустили по Белгородской области 54 боеприпаса и 64 беспилотника.
Под удар попал в том числе Белгород. В столице региона сбит беспилотник самолётного типа. В городе накануне было громко в районе 15:00. Обошлось без разрушений.
Последствий атак также не обнаружили в Белгородском, Борисовском, Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Ракитянском районах, в Новооскольском округе. Эти районы в основном атаковали БПЛА.
В оставшихся четырёх вчерашний день выдался особенно неспокойным. В Шебекино накануне два предприятия попали под удар — загорелись складские помещения. Ещё одна организация подверглась атаке в шебекинском селе Доброе. Кроме того, в округе за сутки пострадали три дома, надворная постройка и автомобиль.
Пять частных домов повреждены в Валуйском округе. Ещё один нежилой дом загорелся после атаки БПЛА. Также в округе повреждены два автомобиля, сообщили в оперштабе.
В Волоконовском районе за сутки повреждены два частных дома и коммерческий объект, в Грайворонском округе — ещё два дома, в одном из которых произошёл пожар.