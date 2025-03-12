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Posted 12 марта, 08:12

Published 12 марта, 08:12

Modified 12 марта, 08:14

Updated 12 марта, 08:14

По Белгородской области выпустили 54 боеприпаса и 64 БПЛА

Пока шли переговоры в Саудовской Аравии, в Белгородской области вновь было громко

12 марта 2025, 08:12
Фото: bel.ru. По Белгородской области выпустили 54 боеприпаса и 64 БПЛА

ВСУ атаковали за сутки Белгород и 11 районов

Сюжет
СВО
Накануне из-за атак горели дома мирных жителей, под удар попали и некоторые предприятия. Что известно об итогах неспокойного дня?

11 марта ВСУ в общей сложности выпустили по Белгородской области 54 боеприпаса и 64 беспилотника.

Под удар попал в том числе Белгород. В столице региона сбит беспилотник самолётного типа. В городе накануне было громко в районе 15:00. Обошлось без разрушений.

Последствий атак также не обнаружили в Белгородском, Борисовском, Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Ракитянском районах, в Новооскольском округе. Эти районы в основном атаковали БПЛА.

Стало известно, какое белгородское предприятие загорелось от удара ВСУ
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В оставшихся четырёх вчерашний день выдался особенно неспокойным. В Шебекино накануне два предприятия попали под удар — загорелись складские помещения. Ещё одна организация подверглась атаке в шебекинском селе Доброе. Кроме того, в округе за сутки пострадали три дома, надворная постройка и автомобиль.

Пять частных домов повреждены в Валуйском округе. Ещё один нежилой дом загорелся после атаки БПЛА. Также в округе повреждены два автомобиля, сообщили в оперштабе.

В Волоконовском районе за сутки повреждены два частных дома и коммерческий объект, в Грайворонском округе — ещё два дома, в одном из которых произошёл пожар.

Семь домов и три машины пострадали из-за новых атак БПЛА в Белгородской области
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