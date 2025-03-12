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Posted 12 марта, 14:49

Published 12 марта, 14:49

Modified 12 марта, 14:49

Updated 12 марта, 14:49

Мошенники

Под предлогом замены домофона белгородец потерял более 5 млн рублей

12 марта 2025, 14:49
Фото: Изображение Midjourney. Мошенники
Сюжет
Мошенничество
Мошенники выманили у белгородца более 5 млн рублей, представившись сотрудниками по замене домофонов.

Мошенники выманили у белгородца 5,2 млн рублей, представившись работниками по замене домофонов. Злоумышленники убедили мужчину передать код из СМС, обманом получили доступ к его личным данным и банковским счетам.

После этого аферисты предложили перевести деньги на «безопасный» счёт и даже уговорили мужчину продать автомобиль, чтобы покрыть якобы оформленный на его имя кредит.

По факту мошенничества возбужденно уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Ранее 40-летний белгородец потерял более 3 млн рублей, пытаясь купить автомобиль.

А за прошлую неделю мошенники выманили у белгородцев 15,3 млн рублей: 81 человек стал жертвой аферистов.

Банки усиливают меры защиты белгородцев от мошенников. Введены «периоды охлаждения» для кредитов, самозапреты на оформление займов и приостановка перевода средств на подозрительные счета. Подробнее о том, как защитить себя от мошенников, по ссылке.

Полиция предупреждает: не существует «безопасных счетов», не сообщайте персональные данные и не переводите деньги на незнакомые счета.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Новости Белгорода#Белгород#Домофон
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