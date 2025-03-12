Под предлогом замены домофона белгородец потерял более 5 млн рублей

Posted 12 марта, 14:49
Published 12 марта, 14:49
Modified 12 марта, 14:49
Updated 12 марта, 14:49
Мошенники выманили у белгородца 5,2 млн рублей, представившись работниками по замене домофонов. Злоумышленники убедили мужчину передать код из СМС, обманом получили доступ к его личным данным и банковским счетам.
После этого аферисты предложили перевести деньги на «безопасный» счёт и даже уговорили мужчину продать автомобиль, чтобы покрыть якобы оформленный на его имя кредит.
По факту мошенничества возбужденно уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.
Ранее 40-летний белгородец потерял более 3 млн рублей, пытаясь купить автомобиль.
А за прошлую неделю мошенники выманили у белгородцев 15,3 млн рублей: 81 человек стал жертвой аферистов.
Банки усиливают меры защиты белгородцев от мошенников. Введены «периоды охлаждения» для кредитов, самозапреты на оформление займов и приостановка перевода средств на подозрительные счета. Подробнее о том, как защитить себя от мошенников, по ссылке.
Полиция предупреждает: не существует «безопасных счетов», не сообщайте персональные данные и не переводите деньги на незнакомые счета.