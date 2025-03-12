Ольга Скоробогатова стала первым замом президента-председателя правления ВТБ

Сюжет Новости Белгорода

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно.