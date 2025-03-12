Ольга Скоробогатова стала первым замом президента-председателя правления ВТБ

Posted 12 марта, 12:32
Published 12 марта, 12:32
Modified 12 марта, 12:34
Updated 12 марта, 12:34
Ольга будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов.
«Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс в достижении наших стратегических целей», — сказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.