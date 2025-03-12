Некоторых жителей Белгорода ждут выплаты ко Дню Победы

Если документ одобрят, участникам и инвалидам войны выплатят по 20 тысяч рублей. Ветеранам, бывшим узникам концлагерей, вдовам фронтовиков и «детям войны» — по 1 тысяче рублей. Такую же сумму хотят выделить лицам, приравненным к ветеранам, в том числе тем, кто воевал в Венгрии и на Даманском.