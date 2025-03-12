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Posted 12 марта, 07:51

Published 12 марта, 07:51

Modified 12 марта, 07:53

Updated 12 марта, 07:53

Ветераны

Некоторых жителей Белгорода ждут выплаты ко Дню Победы

12 марта 2025, 07:51
Фото: 1MI. Ветераны
Сюжет
Выплаты
Белгородский горсовет планирует назначить выплаты ко Дню Победы для ветеранов и «детей войны».

Белгородский горсовет рассматривает возможность назначения единовременных выплат ветеранам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в 2025 году. Проект решения планируют вынести на сессию депутатов.

Если документ одобрят, участникам и инвалидам войны выплатят по 20 тысяч рублей. Ветеранам, бывшим узникам концлагерей, вдовам фронтовиков и «детям войны» — по 1 тысяче рублей. Такую же сумму хотят выделить лицам, приравненным к ветеранам, в том числе тем, кто воевал в Венгрии и на Даманском.

Выплаты не будут учитываться при расчёте других мер соцподдержки. Ответственным за распределение средств назначат Центр социальных выплат. Финансирование предложено заложить в бюджет города.

Ранее губернатор рассказал, что в Белгородской области участники и ветераны Великой Отечественной войны, узники лагерей, блокадники, труженики тыла и «дети войны» получат выплаты до 1 мая. На эти цели направят более 1,5 млрд рублей, включая 390 млн из регионального бюджета. Суммы зависят от категории.

Таким образом, белгородские ветераны к 9 мая получат от 5 до 180 тысяч рублей.

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