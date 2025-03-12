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Posted 12 марта, 10:09

Published 12 марта, 10:09

Modified 12 марта, 10:09

Updated 12 марта, 10:09

Новостройки

Квартира или дом: что дешевле купить в Белгородской области?

12 марта 2025, 10:09
Фото: 1MI. Новостройки

Аналитики сравнили цены на дома и квартиры в Белгородской области

Сюжет
Недвижимость
Федеральный портал «Мир квартир» проанализировал рынок недвижимости и сделал выводы.

Стоимость квадратного метра

Средняя цена квадратного метра квартиры в Белгородской области составляет 91 376 рублей, в то время как квадратный метр дома стоит 53 035 рублей. Это означает, что квадратный метр дома дешевле на 72,3% по сравнению с квартирой.

Однако, несмотря на разницу в цене за квадратный метр, дома, как правило, предлагают большую площадь, что делает общую стоимость предложения более высокой.

Цены на лоты

Средняя стоимость квартиры в Белгородской области составляет 5 789 175 рублей, что на 13,7% дешевле среднего дома, который оценивается в 6 089 117 рублей.

В феврале 2025 года в Белгороде выросла стоимость квартир и квадратного метра. Цена за «квадрат» увеличилась на 1,3%, составив 123 853 рубля, что вывело город на 42-е место по стоимости жилья в России.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дом#Квартиры#Недвижимость#Белгород
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