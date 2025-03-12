Квартира или дом: что дешевле купить в Белгородской области?

Posted 12 марта, 10:09
Published 12 марта, 10:09
Modified 12 марта, 10:09
Updated 12 марта, 10:09
Средняя цена квадратного метра квартиры в Белгородской области составляет 91 376 рублей, в то время как квадратный метр дома стоит 53 035 рублей. Это означает, что квадратный метр дома дешевле на 72,3% по сравнению с квартирой.
Однако, несмотря на разницу в цене за квадратный метр, дома, как правило, предлагают большую площадь, что делает общую стоимость предложения более высокой.
Средняя стоимость квартиры в Белгородской области составляет 5 789 175 рублей, что на 13,7% дешевле среднего дома, который оценивается в 6 089 117 рублей.
В феврале 2025 года в Белгороде выросла стоимость квартир и квадратного метра. Цена за «квадрат» увеличилась на 1,3%, составив 123 853 рубля, что вывело город на 42-е место по стоимости жилья в России.