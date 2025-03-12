Клещей — Польше, молочку — Израилю, мясо — Китаю? Что продаёт Белгородская область

Сейчас в общей сложности 24 белгородских предприятия отправляют на экспорт свою продукцию в 26 государств. При этом в целом в регионе экспорт превышает импорт. Для сравнения: в Белгородскую область за первые два месяца года поступило 3,3 тыс. т продукции.