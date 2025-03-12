Клещей — Польше, молочку — Израилю, мясо — Китаю? Что продаёт Белгородская область

Posted 12 марта, 17:03
Published 12 марта, 17:03
Modified 12 марта, 17:03
Updated 12 марта, 17:03
В январе–феврале из Белгородской области экспортировали свыше 22 тысяч тонн продукции. Покупателями товаров стали не только регионы РФ, но и другие государства, рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Большую часть экспортируемых за границу товаров составили растительные корма. Их поставили в Латвию, Марокко, Китай, Монголию, Узбекистан, Абхазию
Мясо птицы и свинины увезли из Белгородской области на продажу в Китай, Вьетнам, Монголию, Гонконг, Узбекистан и Сербию.
Белгородские сгущённое и сухое молоко, а также спред покупают в Грузии, Монголии, Узбекистане, Азербайджане, Туркмении, Таджикистане и Израиле. А в Польшу и Азербайджан поставили кишечное сырьё, технический жир и клещей-энтомофагов. Последние нужны для защиты растений.
Сейчас в общей сложности 24 белгородских предприятия отправляют на экспорт свою продукцию в 26 государств. При этом в целом в регионе экспорт превышает импорт. Для сравнения: в Белгородскую область за первые два месяца года поступило 3,3 тыс. т продукции.
Белгородскую продукцию поставляют и в другие регионы РФ. В основном это корма и кормовые добавки, жом, соевый и подсолнечный шрот, отруби и т. д.