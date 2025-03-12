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Posted 12 марта, 17:03

Published 12 марта, 17:03

Modified 12 марта, 17:03

Updated 12 марта, 17:03

Белгородскую сгущёнку покупают за границей

Клещей — Польше, молочку — Израилю, мясо — Китаю? Что продаёт Белгородская область

12 марта 2025, 17:03
Фото: 1MI. Белгородскую сгущёнку покупают за границей

Из Белгородской области на экспорт с начала года вывезли 22 тыс. тонн продукции

Среди покупателей товаров не только регионы РФ, но и зарубежные страны. Что и кому продают белгородские производители?

В январе–феврале из Белгородской области экспортировали свыше 22 тысяч тонн продукции. Покупателями товаров стали не только регионы РФ, но и другие государства, рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Большую часть экспортируемых за границу товаров составили растительные корма. Их поставили в Латвию, Марокко, Китай, Монголию, Узбекистан, Абхазию

Мясо птицы и свинины увезли из Белгородской области на продажу в Китай, Вьетнам, Монголию, Гонконг, Узбекистан и Сербию.

Белгородские сгущённое и сухое молоко, а также спред покупают в Грузии, Монголии, Узбекистане, Азербайджане, Туркмении, Таджикистане и Израиле. А в Польшу и Азербайджан поставили кишечное сырьё, технический жир и клещей-энтомофагов. Последние нужны для защиты растений.

Сейчас в общей сложности 24 белгородских предприятия отправляют на экспорт свою продукцию в 26 государств. При этом в целом в регионе экспорт превышает импорт. Для сравнения: в Белгородскую область за первые два месяца года поступило 3,3 тыс. т продукции.

Белгородскую продукцию поставляют и в другие регионы РФ. В основном это корма и кормовые добавки, жом, соевый и подсолнечный шрот, отруби и т. д.

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#Белгородская область#Экономика#Клещи#Мясо#Белгород#Молочка#Корма
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