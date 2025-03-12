«Или в приоритете буквы за 18 млн»? Белгородцы жалуются на ситуацию со скорой помощью

Жители Белгорода жалуются, что им подолгу приходится ждать медиков скорой помощи. В комментариях под постом губернатора горожанка сообщила, что вызвала бригаду в 20:25 из-за сильного головокружения, тошноты и высокого давления. Однако помощь так и не прибыла в течение 1,5 часа, несмотря на пять звонков в скорую.