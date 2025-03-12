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Posted 12 марта, 11:57

Published 12 марта, 11:57

Modified 12 марта, 20:49

Updated 12 марта, 20:49

Скорая помощь

«Или в приоритете буквы за 18 млн»? Белгородцы жалуются на ситуацию со скорой помощью

12 марта 2025, 11:57
Фото: 1MI. Скорая помощь

Белгородцы рассказали о долгом ожидании медиков скорой помощи

Сюжет
Медицина
Скорая может не приезжать по часу, утверждают белгородцы. Главврач СМП объяснил ситуацию увеличением вызовов и кадровыми проблемами.

Жители Белгорода жалуются, что им подолгу приходится ждать медиков скорой помощи. В комментариях под постом губернатора горожанка сообщила, что вызвала бригаду в 20:25 из-за сильного головокружения, тошноты и высокого давления. Однако помощь так и не прибыла в течение 1,5 часа, несмотря на пять звонков в скорую.

Главный врач станции скорой медпомощи Белгородской области Алексей Жиров объяснил ситуацию перегрузкой службы:

«С нового года служба СМП работает с перегрузкой, принимая до 25 вызовов за смену. Мы стараемся выпускать дополнительные бригады, но сотрудники также болеют и уходят в отпуск, что приводит к задержкам на вызовы в неотложной форме».

Другой белгородец в комментариях спросил врача, обращались ли они к главе администрации с просьбой увеличить количество бригад скорой помощи.

«Своевременно оказанная скорая помощь спасает жизни людей. Или у чиновников в приоритете красивые буквы „Сосновка“ за 18 миллионов?» — пишет мужчина.

Ответ на критику был следующим.

«В связи с увеличением числа вызовов ежедневно дополнительно в городах выходят пять бригад СМП, в том числе сотрудники администрации станции. Однако в условиях повышенной нагрузки увеличить количество бригад существенно не удается», — отметил Жиров.

Главврач также добавил, что на данный момент 97% экстренных вызовов обслуживаются вовремя. Алексей Жиров призвал жителей Белгорода к профилактике заболеваний, чтобы снизить нагрузку на медицинские службы в условиях роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее из-за сложной обстановки в приграничье врач-онколог покинул Грайворонскую ЦРБ, что привело к редким приёмам. Администрация больницы ищет замену специалисту и предлагает врачам привлекать жильё, выплаты и обучение.

А врач, переехавшая из Суджи в Белгородскую область, получила трёхкомнатную квартиру, которую сможет приватизировать.

В 2024 году скорая помощь Белгородской области совершила более 430 тыс. выездов, оказав помощь 1401 человеку, пострадавшему в результате обстрелов ВСУ.

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