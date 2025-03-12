Хоронить умерших в Белгороде теперь выйдет дороже

Posted 12 марта, 14:34
Published 12 марта, 14:34
Modified 12 марта, 14:36
Updated 12 марта, 14:36
Администрация Белгорода утвердила стоимость гарантированного перечня услуг по погребению для жителей города. В 2023 году общая сумма, которую власти готовы были выделить на захоронение тела, составляла 7793 рубля, а в прошлом году - 8370 рублей.
Согласно постановлению, оформление необходимых для погребения документов теперь обойдётся в 304,60 рубля. Покупка подушки, одеяла в гроб и пластиковой таблички будет стоить 169,54, 154,14 и 61,66 рубля соответственно. Ещё 385,34 уйдут на приобретение рукава для опускания гроба, 214,69 рубля — на металлическую конструкцию с намогильным регистрационным знаком.
Сам тканевый гроб из пиломатериала будет выходить в 2080,76 рубля. Доставят его и все вышеперечисленные атрибуты за ещё 826,30 рубля сверху.
Перевозка останков умершего на кладбище, сказано в документе, будет стоить 2116,26 рубля. Могилу выроют вручную за 2683,42 рубля, а закопают, дополнительно устроив намогильный холмик и установив намогильный знак, за 970,13 рубля.
Итого, с 1 февраля 2025 года, погребение будет стоить 9165,37 рубля. За эти деньги будут хоронить белгородцев, у которых не осталось близких или иных родственников и личность которых не удалось установить.